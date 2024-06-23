صدرت الان؟.. لينك نتائج التاسع في اليمن 2024 شوف نتيجتك في صنعاء

مرحلة الصف التاسع في اليمن من أكثر المراحل الدراسية التي ينتظرها العديد من الطلاب والطالبات في المدارس والمديريات، بالإضافة إلى أن النتائج تمثل أهمية كبيرة لكل طالب، لتبذل وزارة التربية والتعليم قصارى جهدها حتى يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت، ويمكنك الإستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

طريقة الإستعلام عن نتائج التاسع باليمن

حددت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف التاسع داخل محافظات اليمن، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للإختبارات.

ثم يتم النقر على زر “نتائج الإمتحانات”.

مع تحديد مرحلة التاسع.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

ليتم عرض النتيجة الخاصة بمرحلة التاسع بكل سهولة.

خطوات استخراج نتائج التاسع 2024 موقع وزارة التربية والتعليم

أما عن الخطوات والإجراءات الخاصة بعرض نتائج الصف التاسع داخل كافة المحافظات وبمختلف المدارس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعرف على الدرجات الخاصة بالمواد، وفقًا للأتي:-