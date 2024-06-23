خطوات الحصول على البطاقة الذهبية 2024 موقع بريد الجزائر الرسمي

يرغب الكثير من المواطنين في كافة ولايات الجزائر، من الحصول على البطاقة الذهبية عبر الموقع الرسمي للبريد الجزائري الرسمي، بالإضافة إلى أن هذه البطاقة تعتبر من أهم المستندات التي يُعتمد عليها جميع المواطنين في الدولة، بما توفر لهم سد مشترياتهم في مختلف الأماكن والجهات الراغبين في التسوق بها، مع العلم أن الهيئة العامة للبريد وفرت خدمة استخراج البطاقة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية 2024 هيئة البريد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على استخراج البطاقة الذهبية في كافة ولايات الجزائر أمام جميع المواطنين، وفقًا لما يلي:-

أن ييتم الإنتقال إلى موقع هيئة البريد في الجزائر.

ليتم اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالشخص الراغب في استخراج البطاقة.

ليتم تحديد نوع البطاقة.

مع إرفاق المستندات المعنية بطلب استخراج البطاقة الذهبية.

النقر على زر “استخراج”.

وعندها ستتمكن من الحصول على البطاقة الذهبية.

مميزات البطاقة الذهبية في الجزائر

أما عن المميزات التي توفرها البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، وعقب استخراجها عبر الموقع الرسمي لهيئة البريد، كما يلي:-