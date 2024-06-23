ظهور نتائج الثانوية العامة.. لينك نتائج الصف التاسع في اليمن 2024 عبر الموقع الرسمي

كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن، عن اقتراب ظهور نتائج الصف التاسع داخل دولة اليمن بمختلف المدارس والمديريات العاملة على مستوى المحافظات، فضلاً عن أن وزارة التربية أتاحت إمكانية الإطلاع على النتائج إلكترونيًا، مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على جميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى فتح باب التظلم بعد ذلك مباشرة، لسهولة مراجعة المواد المتضرر منها كل طالب في هذه المرحلة.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة

أما عن الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة داخل المحافظات المحررة في اليمن، لكي تتعرف على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها، وفقًا للأتي:-

الذهاب إلى البوابة العامة للإختبارات عبر موقعها الرسمي.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع اختيار العام التي ظهرت به النتائج.

إدخال رقم الجلوس.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة المواد بالدرجات.

مراجعة أوراق امتحانات الثانوية العامة

بذلت وزارة التربية والتعليم في اليمن، قصارى جهدها لكي يتم مراجعة كافة أوراق الإمتحانات الخاصة بمرحلة الثانوية العامة أو الصف التاسع، للعمل على رصد الدرجات فيما بعد بكل دقة ووضوح، بالإضافة إلى اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم والعمل على رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، للتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج، ليتم فتح باب التظلمات بعد إظهار النتائج مباشرة.