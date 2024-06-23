آخر شقاوة في الأجازة.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.. أجمل الأفلام الكرتونية في أنتظارك

قناة بطوط واحدة من أهم قنوات الكرتون المميزة التي استطاعت أن تأسر قلوب الأطفال والكبار أيضاً، حيث تقوم القناة بعرض أفلام ديزني ومجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة التي تنال إعجاب الصغار وخصوصا مع إجازة العطلة الصيفية فأن الأمهات تبحث عن وسائل ترفيه ممتعة لأطفالهم واليوم سنتعرف معا على تردد قناه بطوط في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة بطوط 2024 على النايل سات

استطاعت قناة بطوط أن تحقق نجاحا واسعا مما جعل البحث يزداد عنها وعن ترددها لذلك تعمل القناة على تحديث التردد بشكل مستمر لضمان جوده الصوت والصورة ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد معدل الترميز الأستقطاب معامل تصحيح الخطأ 11494 27500 أفقي. 5/6

تردد قناة بطوط علي العرب سات 2024

لكل متابعين الذين يرغبون في التعرف على تردد قناه بطوط الجديد على القمر الصناعي عرب سات فهو كالتالي:

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11594 27500 5/6 رأسي.

كيفية ضبط تردد قناة بطوط الجديد

حتى تتمكن بالاستمتاع إلى البرامج التي تقوم قناة بطوط بعرضها وأفلام كرتون ديزني فإنك تحتاج إلى معرفة كيفية ضبط القناة على جهاز الريسيفر بالخطوات التالية: