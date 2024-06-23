“ضحك طفلك طول اليوم” على التردد الجديد لقناة MBC 3 ام بي سي 3 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“ضحك طفلك طول اليوم” على التردد الجديد لقناة MBC 3 ام بي سي 3 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة
"استقبل الان وفرح اولادك بأفضل مسلسلات كرتونية".. تردد قناة mbc3 للاطفال على نايل سات وعرب سات

قناة MBC 3 من أكثر القنوات الفضائية التي زادت شهرتها في الأونة، وأصبح لها بصمة كبيرة في عالم الطفل والكرتون، إضافة إلى أن قناة MBC 3 حظيت على شهرة كبيرة وأصبحت هي الرائدة في عالم الطفل، عبر تقديمها إلى محتوى مميز وأكثر ترفيهًا من أي قناة أخرى، وعليه فيمكنك مشاهدة القناة بكل ما تقدمه من برامج وأفلام ومسلسلات كرتونية مميزة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

ما هو تردد قناة MBC 3 الجديد؟

لكي تستقبل أكبر القنوات الطفولية، التي تعمل على تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وتجعل أطفالك في سعادة غارمة طوال الوقت، فعليك اتباع المعلومات التي نصت على النحو التالي:-

  • القمر الصناعي لقناة MBC 3 هو النايل سات.
  • في حين أن استقطابها يكون أفقي.
  • تردد قناة MBC 3 فهو 11938.
  • معامل الترميز لقناة MBC 3 فهو 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 6\5.

نزل تردد قناة MBC 3 على العرب سات

ولكي تعيش اللحظة مع أجواء الأطفال والكرتون وتجعلك ذات سعادة وضحك متواصل لا ينتهي، فعليك تنزيل التردد الجديد لقناة MBC 3، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

  • القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.
  • التردد الدخاص بالقناة 11919.
  • استقطاب القناة على أفقي.
  • معامل الترميز للقناة فهو 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5\6.

تنزيل تردد القناة على النايل سات والعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم التحكم بالريمود لجهاز الإستقبال.
  • الضغط على زر “تركيب القناة”.
  • ليتم إدخال المعلومات الخاصة بالقناة.
  • وعليه سيتم العمل على تنزيلها بكل سهولة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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