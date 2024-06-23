الشروط المطلوبة لمنحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 والخطوات اللازمة للتسجيل

تعد منحة المرأة الماكثة في الجزائر واحدة من أبرز وأهم المبادرات المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية في إطار الجهود التي تهدف إلى تعزيز ودعم المواطنة، حيث تحرص هذه المنحة إلى تقديم الدعم المالي للسيدات اللائي لا يمتلكن راتب شهري ثابت، وذلك في سبيل تحقيق معيشة كريمة يستطعن فيها تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية والضرورية، وينبع ذلك من مدى التزام الحكومة الجزائرية في دعم الفئات الأشد احتياجاً من أجل تعزيز الاستقرار سواء اقتصادي أو اجتماعي في صدد تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ضمان حصول كل سيدة على الموارد الازمة لتحقيق الاستقلالية.

طريقة التقديم على منحة المرأة الماكثة

يمكنك التقديم على منحة المرأة الماكثة باتباع مجموعة من التعليمات المحددة من قبل الجهات المسئولة، والتي تتمثل فيما يلي من نقاط:

ادخل على إلى موقع الوكالة الوطنية الرسمي من هنا.

انتقل إلى تبويب منحة البطالة.

اكبس على أيقونة منحة المرأة الماكثة في المنزل.

قم بإضافة كافة البيانات اللازمة بصورة دقيقة كالاسم ورقم الهوية الوطنية.

حدد الحالة الاجتماعية أرملة، مطلقة.

انقر على خيار “إرسال البيانات”.

انتظر قليلاً لحين مراجعة الطلب.

الشروط المطلوبة للحصول منحة المرأة الماكثة

حددت الوكالة الوطنية مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على منحة المرأة الماكثة، والتي ينبغي على كافة المستفيدين استيفائها قبل التقديم عليها، والتي جاءت على النحو التالي: