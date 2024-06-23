كم سعر صرف 100 الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصات والبنوك

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
كم سعر صرف 100 الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصات والبنوك
سعر صرف 100 الدولار مقابل الدينار

تشير التقارير إلى أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي قد تساهم في خفض سعر الدولار مجدداً في الأسواق العراقية، بحسب تصريحات مصادر رسمية، فإن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي قللت من فرص المضاربين وتجار العملة الذين كانوا يسعون للتلاعب بسعر الدولار ليصل إلى مستويات مرتفعة جداً، وأشارت إلى أن السعر الحالي للدولار يبلغ 145 ألف دينار تقريبا في السوق، وباستمرار تنفيذ إجراءات البنك المركزي، بما في ذلك التشديد على تحويل الدولار للمستحقين فقط، من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في السوق الموازية ويستقر عند مستوى 140 ألف دينار خلال الأسابيع القادمة.

سعر صرف 100 الدولار مقابل الدينار

في خبر مهم للمواطنين اليوم الأحد 23 يونيو 2024، وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي العراقي إلى 1,309.12 دينار عراقي وفقاً لآخر التحديثات، وفي ذلك السياق، يمكننا معرفة قيمة الدولار الأمريكي بالدينار العراقي كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي الواحد1,309.12 دينار عراقي
سعر 5 دولار أمريكي6,545.6 دينار عراقي
سعر 10 دولار أمريكي13,091.2 دينار عراقي
سعر 25 دولار أمريكي32,728 دينار عراقي
سعر الـ 50 دولار أمريكي65,456 دينار عراقي
سعر 100 دولار أمريكي130,912 دينار عراقي
سعر الـ 500 دولار أمريكي654,560 دينار عراقي
سعر 1,000 دولار أمريكي1,309,120 دينار عراقي
سعر الـ 5,000 دولار أمريكي6,545,600 دينار عراقي
سعر الـ 10,000 دولار أمريكي13,091,200 دينار عراقي

سعر الدولار في البورصات الرئيسية

تم نشر قائمة صباحية توضح أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصات الرئيسية اليوم الأحد، تبلغ السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي 132,000 دينار عراقي لكل فئة من 100 دولار.

المنطقةالسعر
بغداد146,900
البصرة146,800
النجف146,900
الموصل147,000
كركوك147,000
السليمانية147,000
اربيل إسكان146,850

يُلاحظ أن الأسعار تتفاوت قليلاً حسب المنطقة، حيث بلغ سعر صرف الدولار في بورصة بغداد 146,900 دينار عراقي، بينما بلغ في كركوك والموصل والسليمانية 147,000 دينار عراقي، في حين بلغ سعر الصرف في اربيل إسكان 146,850 دينار عراقي.

يعتبر هذا التقرير مهمًا للمتعاملين في سوق الصرف والتجار، حيث يوفر لهم معلومات دقيقة ومحدثة عن أسعار العملات في السوق المحلية.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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