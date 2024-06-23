كم سعر صرف 100 الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصات والبنوك

تشير التقارير إلى أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي قد تساهم في خفض سعر الدولار مجدداً في الأسواق العراقية، بحسب تصريحات مصادر رسمية، فإن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي قللت من فرص المضاربين وتجار العملة الذين كانوا يسعون للتلاعب بسعر الدولار ليصل إلى مستويات مرتفعة جداً، وأشارت إلى أن السعر الحالي للدولار يبلغ 145 ألف دينار تقريبا في السوق، وباستمرار تنفيذ إجراءات البنك المركزي، بما في ذلك التشديد على تحويل الدولار للمستحقين فقط، من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في السوق الموازية ويستقر عند مستوى 140 ألف دينار خلال الأسابيع القادمة.

سعر صرف 100 الدولار مقابل الدينار

في خبر مهم للمواطنين اليوم الأحد 23 يونيو 2024، وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي العراقي إلى 1,309.12 دينار عراقي وفقاً لآخر التحديثات، وفي ذلك السياق، يمكننا معرفة قيمة الدولار الأمريكي بالدينار العراقي كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي الواحد 1,309.12 دينار عراقي سعر 5 دولار أمريكي 6,545.6 دينار عراقي سعر 10 دولار أمريكي 13,091.2 دينار عراقي سعر 25 دولار أمريكي 32,728 دينار عراقي سعر الـ 50 دولار أمريكي 65,456 دينار عراقي سعر 100 دولار أمريكي 130,912 دينار عراقي سعر الـ 500 دولار أمريكي 654,560 دينار عراقي سعر 1,000 دولار أمريكي 1,309,120 دينار عراقي سعر الـ 5,000 دولار أمريكي 6,545,600 دينار عراقي سعر الـ 10,000 دولار أمريكي 13,091,200 دينار عراقي

سعر الدولار في البورصات الرئيسية

تم نشر قائمة صباحية توضح أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصات الرئيسية اليوم الأحد، تبلغ السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي 132,000 دينار عراقي لكل فئة من 100 دولار.

المنطقة السعر بغداد 146,900 البصرة 146,800 النجف 146,900 الموصل 147,000 كركوك 147,000 السليمانية 147,000 اربيل إسكان 146,850

يُلاحظ أن الأسعار تتفاوت قليلاً حسب المنطقة، حيث بلغ سعر صرف الدولار في بورصة بغداد 146,900 دينار عراقي، بينما بلغ في كركوك والموصل والسليمانية 147,000 دينار عراقي، في حين بلغ سعر الصرف في اربيل إسكان 146,850 دينار عراقي.

يعتبر هذا التقرير مهمًا للمتعاملين في سوق الصرف والتجار، حيث يوفر لهم معلومات دقيقة ومحدثة عن أسعار العملات في السوق المحلية.