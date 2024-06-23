 مسابقة الحلم 2024 فرصة العمر تقترب لإعلان الفائز بجائزة المليون دولار

تعد مسابقة الحلم واحدة من بين أكبر المسابقات الثقافية والفنية، والتي تعقدها شركة الحلم الدولية ولكن هذا العام تتجاوز المسابقة حدودها المعتادة مع جائزة مليون دولار تنتظر الفائز الكبير وتأسست مسابقة الحلم لأول مرة في عام 2000، ومنذ ذلك الحين تمثلت في فرصة فريدة للمواهب الناشئة لعرض مواهبهم وأفكارهم أمام لجنة من الحكام المعروفين والمحترفين في مجالات متعددة وعلى مر السنين تطورت المسابقة وتوسعت، حتى أصبحت حدث ثقافي وفني ينتظره الملايين من الأشخاص من كل أنحاء العالم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم بشكل يسير للغاية فقط أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو Dream إلى الرقم المخصص لدولتك ويمكنك العثور على أرقام الاشتراك من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم أو على صفحات المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشركة التي تنظم مسابقة الحلم هي MBC، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات في مختلف الدول العربية ويمكنك المشاركة في هذه الفعاليات للحصول على فرصة للاشتراك في المسابقة.

الإعلان قريبًا عن الفائز بجائزة المليون دولار

سيتم اختيار الفائز الكبير من قبل لجنة تحكيم تضم مجموعة من الخبراء في مجالات متنوعة مثل الفنون الجميلة، الأداء، الكتابة، والموسيقى وسيتم الإعلان عن الفائز الكبير في حفل خاص يعقد في نهاية المسابقة في شهر أغسطس للعام الحالي 2024.

كن على موعد مع تحقيق أحلامك

مسابقة الحلم 2024 تمثل فرصة لا تضاهيها فرضة للفوز بجائزة المليون دولار والاعتراف العالمي بموهبتك وإذا كنت تمتلك موهبة فنية أو ثقافية تستحق الانتباه، لا تدع هذه الفرصة تفوتك، فلا تتردد وسارع بالتقديم على مسابقة الحلم في أقرب وقت ممكن.