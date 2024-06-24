الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني واحداث نارية

زادت عمليات البحث من قبل المشاهدين عن معرفة موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الذي يعد من أهم المسلسلات التاريخية وأكثرها شهرة، حيث ان المسلسل في الموسم الأول استطاع أن يصبح من المسلسلات المفضله عند عدد كبير من الافراد ويضم احداث نارية، واكثر واقعيه وجذب المشاهدين اليه في فترة قصيرة، لذلك الجميع ينتظر عرض الموسم الثاني بعد ان تم الاعلان عنه والانتهاء من تصويره، لذلك سوف نعرض لكم ما هي القنوات الناقلة للجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

من المتوقع أن يشهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي عدد من الصراعات والمعارك في الحلقات الأولى، حيث تم الإعلان عن تصوير الحلقات واستكمالها، وسوف يتم عرض هذا العمل خلال الفترة القادمة وإضافة لمسات تاريخية له وكذلك اضافة عدد من النجوم ويمكن ان تتابعه بشكل مستمر وتستمتع بهذه المعارك على القنوات الفضائية، حيث انه يعرض مدبلج الى اللغة العربية حتى يتابعها العديد من الأشخاص ومن أهم القنوات العارضة لهذا المسلسل عبر شاشتها قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تعرض مسلسل المؤسس عثمان لذلك يمكن أن تستمتع الحلقات كاملة على القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 1200 34 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5 واستقطاب أفقي حيث كما أن المسلسل يعرض مرة اسبوعيا يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء، ويمكن ان تشاهد الإعادة مرة أخرى في تمام الساعة 11:00 صباحا وتستمتع باحداث المسلسل المثيرة.