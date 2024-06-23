أوعى تقع في الفخ ده.. حقيقة صرف 1500 ريال سعودي لشهر يوليو 2024 لمستفيدي الضمان الإجتماعي المطور

تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من البرامج التي تساعد المواطنين في المملكة على التغلب على الأعباء الإقتصادية والمعيشية بسبب الوضع الإقتصادي العالمي، حيث أنه من بين البرامج المخصصة لدعم المواطنين في المملكة هو برنامج الضمان الإجتماعي المتطور والذي يتم صرفه للمواطنين مع بداية كل شهر ميلادي، وقد تم تداول العديد من الشائعات حول صرف بدل غلاء معيشه قدره 1500 ريال فما هي حقيقة هذه الشائعات وهل سيتم صرف بدل غلاء المعيشة هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

صحة خبر صرف بدل غلاء معيشة 1500 ريال لمستفيدي الضمان الإجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بنفي خبر صرف بدل غلاء معيشة 1500 ريال للمستفيدين من الضمان الإجتماعي المطور، وقد أكدت الوزارة أنها ليس لديها أي قرارات حول صرف بدل غلاء المعيشة.

حيث أن بدل غلاء المعيشة كان يتم صرفه منذ عدة سنوات ولكن تم إيقافه بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز ليحصل بعد ذلك المواطنين على الدعم من برنامج الضمان الإجتماعي المطور ولم تصل إلى الوزارة أي أوامر ملكية بإعادة صرف بدل غلاء المعيشة.

شروط الحصول على دعم الضمان الإجتماعي المطور

حتى يتمكن المواطنين من التقديم على برنامج الضمان الإجتماعي المطور والحصول عليه لابد من توافر بعض الشروط الأساسية وهي كالتالي: