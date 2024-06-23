شاهد الحلقة الاولى من مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني بمعارك قتالية العرض الأول لها

من الأشياء التي يتساءل عنها عدد كبير من عشاق الدراما التركيه هي موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني، حيث أن المسلسل حقق نجاح واسع في الجزء الأول واستطاع أن ينال على اعجاب الكثير وحقق شعبيه وجماهيريه في مختلف الدول العربية، حيث أن أحداث المسلسل تدور في قصص حماسيه وصراعات وحروب ومعارك مليئه بالاثاره استطاعت أن تجذب المشاهدين إليها ويصبح من المسلسلات المفضلة، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

تدور أحداث هذا عن مسلسل حول البطل محمد الفاتح من الطفولة حتى مرحلة الشباب واستطاع ان يقوم بعمل العديد من المعالق والفتوحات ومن أهمها فتح القسطنطينية بعد الاستيلاء عليها والقضاء على الاعداء، حيث انه يتميز بالشجاعة والذكاء وتدور المعارك بقوة كبيرة في الموسم الأول والصراعات المثيرة، لذلك يتوقع أن يتم استكمال الفتوحات في الموسم الثاني وقد تم الإعلان رسميا عن تفاصيل هذا الجزء وتصويره والقنوات الناقله له بين الجميع متراقب لمشاهده الاحداث المثيره والحروب والمعارك المتكررة التي يتميز بها هذا المسلسل عن غيره.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفتح الموسم الثاني

هناك العديد من القنوات التي تعرض من موسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح من أهمها قناة تي ار تي الشهيرة التي تعرض عدد كبير من المسلسلات التركية الحصري عبر شاشتها، لذلك يمكن أن تتابعها على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد 11034 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 3 \4 الاستقطاب عمودي.