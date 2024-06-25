خليك محترف في اللعبه ودمر اعدائك.. طريقة شحن اكواد فرى فاير جديده 2024

لعبة فرى فاير أحد الألعاب القتالية التي يعشقها العديد من الاشخاص بمختلف اعمارهم كبار وصغار، ويقضون وقت كبير امامها في التنافس ليخوض مغامرة رائعة فيمكن أن يحصل اللاعب على اكواد فرى فاير لكي يستخدمها في اللعبة ويصبح من اللاعبين المحترفين، وسوف نعرض لكم تاريخ الحصول عليها خلال الفقرات.

طريقة شحن اكواد فرى فاير جديدة

اكواد فرى فاير من احد الاشياء التي يجب ان يحصل عليها كل لاعب وسوف يستمتع بالمميزات التي توفرها له حيث ان هناك العديد من الاكواد التي لها العديد من المهام المختلفة في اللعبه وتتمثل على النحو التالي:

BBKTZEZET8 يستخدم لإلغاء الحظر اذا تعرض عليه اللعب لأسباب كثيرة.

FQIhBz73FTQIZBZ7TF يستخدم الكود للحصول على صندوق لوت والحصول على سلاح ببغاء استوائي قوي.

S78FTU2XJ يستخدم للحصول على سكن بندقية يمكن استخدامه في القضاء على الاعداء وحماية النفس.

UCBYSD3850 يستخدمه اللاعب لكي يحصل على لوت سلاح سيد العقول الذي يزود مهارة اللعب.

شحن جواهر فرى فاير

يستطيع اللعب الان الشحن بطريقه مضمونه وهي من الموقع الرسمي للعبة، حيث أن هذه الطريقة لا تسبب حظر حساب اللاعب بالاضافة الى انها تحافظ على سرية المعلومات للحساب الخاص به، وتعد طريقة قانونية وتوفر لك شحن جواهر حقيقية من خلال اتباع الخطوات التالية: