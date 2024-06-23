احصل على احدث المركبات واحدث اكواد شدات ببجي 2024 طريقة سهلة

لاعبين ببجي وعشاق هذه اللعبة القتالية يبحثون دائما وبشكل مستمر عن كيفية الحصول على اكواد شهادات بيجي، حيث أنها تساعدهم على شراء مركبات حديثة وسيارات لتنقلها من مكان إلى آخر وتحميهم من الغدر حيث ان اللاعب يخوض تجربة شيقة ومميزة في هذه اللعبة يستطيع من خلالها أن يبقى فترة ممكنة على قيد الحياة ويستطيع أن يشتري اجهزة حديثه ويحمي نفسه من الأعداء لذلك سوف نعرض لكم كيفية شحن اكواد شدات ببجي.

طريقه شحن اكواد شدات ببجي مجاني

العديد من اكواد سداد ببجي وانتشر على الكثير من المواقع ولكن أغلب هذه الاكواد ليست صحيحة ومستخدمه قبل ذلك فهي لا تصلح الى الاستخدام مره اخرى، ولكن سوف نقدم لكم مكواد جديد عبر موقعنا يستطيع من خلالها اللاعب الحصول على مكافات وهدايا متنوعة ومن أهمها ما يلي

الكودTQIZBZ7TF

الذي يعد رمز الألعاب النارية.

كود TIFZQZANGS يمكن اللاعب من الحصول على الملابس البرتغاليه المميزه لتغيير مظهر اللاعب نهائي.

UCBYSD3850 ويمكن الحصول على شهادات كثيرة تستخدمها في اللعبة.

MEZARCIEID ستحصل على عملات مجانية وتحصل من خلالها على هدايا وعناصر كثيرة

طريقة استخدام أكواد شادات بيجي