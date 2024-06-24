طريقة تحميل الوتساب الذهبي 2024 الاصدار الاخير ومميزات هائلة

تطبيق الواتساب الذهبي هو أحد النسخ المعدلة من الوتساب الاصلي لذلك تقدم عدد كبير من المميزات وتطبيق حائز على إعجاب عدد كبير من الافراد، حيث ان النسخه شهدت نسبة تحميل عالية من قبل الملايين من الأشخاص وتضم المميزات التي يفتقدها الوتساب العالي، لذلك سوف نعرض لكم خطوات تحميل الوتساب الذهبي وما هي المميزات التي يضمها لجميع المستخدمين.

خطوات تحميل الوتساب الذهبي 2024

يمكن الاستمتاع بمميزات كثيرة من خلال تحميل الواتساب الذهبي عبر هاتفك، حيث أنه مناسب لجميع الهواتف الاندرويد وكذلك الايفون بجميع الامكانيات الخاصه فهو مساحته ليست كبيرة ويمكن اتباع الخطوات التالية للتحميل:

اضغط على رابط تحميل الواتس اب الذهبي من جوجل.

ثم اضغط على السهم او كلمة داونلود وقم بالسماح بتحميل تطبيقات مجهولة المصدر من هاتفك.

وبعد اكتمال عملية التنزيل التي سوف تستغرق ثواني اضغط على كلمة تثبيت.

ثم فتح الواتس اب ثم اضغط على موافق ثم التالي وسوف يتطلب منك إدخال رقم الهاتف ورمز الدولة.

ثم ارسال رمز التحقق للتأكد من هوية المستخدم وبعد ذلك يمكنك استخدام الواتساب.

مميزات الواتساب 2024