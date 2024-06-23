الحلقه الأولى من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس بأقوى الصراعات على هذه القناة

مسلسل مؤسس عثمان من أحد المسلسلات التاريخية التركية التي حازت على شهرة كبيرة وحققت نجاح كبير منذ عرض الخمس مواسم السابقة وأصبحت من المسلسلات المفضله عند عدد كبير من الافراد في جميع الدول العربيه، حيث ان المسلسل يعرض مدبلج الى اللغة العربية العدد من القنوات الفضائيه ونال على اعجاب الملايين من عشاق المسلسلات التركية التاريخية، فهو يعرض صراعات ومعارك حصلت على أرض الواقع بتصوير وجوده عاليه استطاع أن يجسد الحقيقة بشكل كبير والمسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم لذلك الجميع مترقب لمعرفة الجزء السادس من مسلسل مؤسس عثمان والقنوات الناقله له وسوف نعرض لكم ذلك خلال الفقرات التالية.

المؤسس عثمان الموسم السادس

يحرص المشاهدين على متابعة الجزء السادس من المؤسس عثمان حيث أن أحداثه تدور حول بناء الدولة العثمانية وقد خاض المؤسس عثمان العديد من الحروب والمعارك في الأجزاء السابقة ويتوقع الكثير عن تزايد نفوذ الدولة في هذا الجزء ويتوسع في الكثير من الفتوحات والمعارك، لذلك سوف يكون شيخ وسوف يحمل العديد من المفاجأت وتطورات فيها الاحداث والصراعات المختلفة، لذلك سوف يحقق نجاح كبير مثل المواسم السابقة ويتوقع عدد كبير من الافراد ان المسلسل سوف يتم إطلاقه في شهر سبتمبر القادم.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة atv التركية من احد القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان عبر شاشتها بشكل أسبوعي وهو يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء، لذلك يمكن ان تتابع هذه القناة على القمر الصناعي ترك سات عبر التردد 11628 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 3 /4 معدل الاستقطاب افقي.