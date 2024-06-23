“شوف اسمك من الناجحين؟”.. الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 من هُنا

ازداد البحث عن نتائج الصف التاسع في اليمن، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية بأنها ستعلن عن النتائج بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وأكدت الوزارة أن الطلاب وأولياء الأمور أنهم يمكنهم معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة فور انتهاء عمليات التصحيح في الأيام المقبلة، وفيما يلي سوف نتعرف علي خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024

سوف تقوم وزارة التربية والتعليم في اليمن بالاعلان عن نتائج امتحانات الصف التاسع لكافة المحافظات دفعة واحدة، حيث تبذل الوزارة مجهودات كبيرة للغاية حتى يتم تصحيح الامتحانات بسرعة ودقة لضمان نشر النتائج في أقرب وقت ممكن، يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال ما يلي:

أولا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

بعد ذلك يتم اختيار خانة “نتائج الاختبارات”.

تحديد البحث برقم الجلوس أو باسم الطالب.

اختيار الصف التاسع.

إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستظهر النتيجة بشكل تفصيلي، وتعرض كل الدرجات والمجموع الكلي للطالب.

موعد نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم اليمنية بتسريع عملية تصحيح امتحانات الصف التاسع لضمان إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني في أسرع وقت ممكن، وقد شددت الوزارة على ضرورة أهمية عملية التصحيح لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة، حيث أن تسعى الوزارة حتى يقوموا الكنترولات بالتعجيل في عمليات التصحيح لتخفيف قلق الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون النتائج بشغف كبير. من المتوقع أن يتم إعلان النتائج في القريب العاجل، لكن لم يتم تحديد تاريخ دقيق.