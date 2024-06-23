“الف مبروووك النجاح” .. رابط رسمي للحصول على نتائج التاسع اليمن 2024 خطوة بخطوة

سنقوم الآن من خلال هذه المقالة بتوضيح نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 في صنعاء وباقي المحافظات عبر عدد من الخطوات واستخراج نتائج الامتحانات لجميع الطلاب بواسطة رقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وفيما يلي سوف نوضح رابط رسمي مباشر لنتائج التاسع اليمن 2024.

نتائج التاسع اليمن 2024

نتائج الصف التاسع في اليمن 2024 للفصل الدراسي الثاني تعتمد على الانتهاء من عملية التصحيح التي لا تزال جارية حتى الآن، ووفقاً لوزارة التربية والتعليم اليمنية، فإن النتائج ستصدر في صنعاء وباقي المدن والمحافظات اليمنية في الوقت نفسه، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت أو موقع الإدارة العامة للاختبارات Yemenexam، وسيتاح الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بدلا من الذهاب إلى المدارس، وتجنب التكدس والازدحام.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

يتمكن العديد من طلاب الصف التاسع في اليمن من الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية فور صدورها مباشرة، وذلك من خلال التسجيل واتخاذ بعض الخطوات عند الإعلان الكامل عن النتائج، ومن المتوقع أن تكون نتائج العام الدراسي 2023/2024 متاحة خلال الأسبوع القادم، حيث أن كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية: