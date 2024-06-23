موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2024 في جميع البلاد العربية وعبارات تهنئة للأصدقاء والأهل 

مع حلول شهر ذي الحجة وانتهاء عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمون في الاستفسار عن موعد بدء العام الهجري الجديد وأي يوم سيصادف ذلك، حيث أن ذلك يأتي في إطار الاحتفال والعطلة الرسمية التي تقرها معظم الدول، حيث تعتبر عطلة بداية العام الهجري مشابهة لعطلة بداية العام الميلادي، وفيما يلي سوف نوضح موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2024

موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2024

تتألف السنة الهجرية من اثني عشر شهراً، تبدأ من شهر صفر وتنتهي بشهر ذي الحجة، ومن المعتاد ختام السنة عند نهاية شهر ذي الحجة، وفي كل عام يتم الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد لإحياء ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم منح إجازة للعديد من الدول العربية لراحة المواطنين والطلاب وجميع الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة. وبعد إجراء بعض الفحوص الفلكية من قبل المملكة، قرر العلماء أن اليوم السابع من يوليو هو أول يوم في شهر صفر 1446،

عبارات تهنئة لرأس السنة الهجرية 2024

يبحث العديد من الأشخاص عن عبارات تهنئة للاحتفال بالعام الجديد، وإليكم بعض هذه العبارات: