موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2024 في جميع البلاد العربية وعبارات تهنئة للأصدقاء والأهل 

مع حلول شهر ذي الحجة وانتهاء عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمون في الاستفسار عن موعد بدء العام الهجري الجديد وأي يوم سيصادف ذلك، حيث أن ذلك يأتي في إطار الاحتفال والعطلة الرسمية التي تقرها معظم الدول، حيث تعتبر عطلة بداية العام الهجري مشابهة لعطلة بداية العام الميلادي، وفيما يلي سوف نوضح موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2024
موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2024
تتألف السنة الهجرية من اثني عشر شهراً، تبدأ من شهر صفر وتنتهي بشهر ذي الحجة، ومن المعتاد ختام السنة عند نهاية شهر ذي الحجة، وفي كل عام يتم الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد لإحياء ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم منح إجازة للعديد من الدول العربية لراحة المواطنين والطلاب وجميع الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة. وبعد إجراء بعض الفحوص الفلكية من قبل المملكة، قرر العلماء أن اليوم السابع من يوليو هو أول يوم في شهر صفر 1446،
عبارات تهنئة لرأس السنة الهجرية 2024
يبحث العديد من الأشخاص عن عبارات تهنئة للاحتفال بالعام الجديد، وإليكم بعض هذه العبارات:
- في كل عام هجري أتمنى لك التقرب أكثر إلى الله وزيادة في الأعمال الخيرة والطاعات.
- يمر عام ويأتي عام، وفي كل عام تزداد قيمتك بالنسبة لي عن العام الذي مضى.
- كل عام وأنت أقرب إلى قلبي، عام هجري سعيد عليك.
- كل عام يا صديقي وعائلتك بخير وأصدقائك بخير.
- بارك الله لك في أسرتك وصحتك ومالك ورزقك، كل عام وانت بخير.