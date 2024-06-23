“سجل قبل غلق المنحة” التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة في سلطنة عمان 2024 بالشروط الآتية 

منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة هي دعم مالي شهري توفره الحكومة العمانية للأفراد ذوي الإعاقة المقيمين في سلطنة عمان، بهدف مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتغلب على التحديات المرتبطة بإعاقتهم، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على خطوات التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة في سلطنة عمان 2024.

التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة في سلطنة عمان 2024

قيمة المخصص الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة هي 130 ريال عماني. لتسجيل في هذه المخصصات في سلطنة عمان، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية.

إنشاء حساب جديد أو الدخول إلى حسابك الحالي.

الضغط على “خدماتنا” ثم “الحماية الاجتماعية”.

اختيار “مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة”.

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتعبئة النموذج.

التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة.

مراجعة الطلب والتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات.

إرسال الطلب.

المستندات اللازمة للتقديم على إعانة ذوي الإعاقة.

جاءت الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على منافع ذوي الإعاقة في سلطنة عمان تتضمن ما يلي:

بطاقة الهوية الشخصية أو شهادة الميلاد الصالحة.

رقم الهاتف المدرج في سجل الحالة المدنية.

بطاقة لأحد الأفراد ذوي الإعاقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

أي وثائق أخرى قد يطلبها صندوق الحماية الاجتماعية.

شروط التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة

يجب أن يتوفر في المتقدم عدد من الشروط ضرورية للتسجيل في منفعة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتمثل فيما يلي: