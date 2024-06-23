رسميًااا رابط Direct للحصول على نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 الآن 

رابط الإستعلام عن نتائج البكالوريا يعتبر من المواضيع المهمة لعدد كبير من الطلاب، حيث يمكنهم من خلاله معرفة نتائجهم التعليمية في الجزائر، ولقد تزايدت عمليات البحث عنه في الفترة الأخيرة لمعرفة نتائج الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي، وتم إطلاق رابط مخصص ليسهل على الجميع الوصول إلى نتائج البكالوريا، مما ساهم في توفير الوقت والجهد.

الحصول على نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن خطوات الإستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر لعام 2024، حيث يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على النتائج:

بعد الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الديوان الوطني.

يتم إدخال معلوماته الشخصية مثل رقم التسجيل ورقم الهوية للوصول إلى النتائج.

قم بإدخال البيانات بشكل صحيح واضغط على زر البحث.

تحقق من المعلومات بدقة واضغط على زر نتائج البكالوريا في الجزائر لمعرفة موعد نتائج الدورة الأولى لعام 2024.

أفادت وزارة التعليم أن عمليات تصحيح الإمتحانات قد بدأت فور انتهاء الإختبارات، وتم بالفعل تصحيح جزء كبير منها، ومن المقرر استكمال عملية التصحيح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وبعد الإنتهاء من رصد الدرجات والمراجعة سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا.

كيفية سحب استدعاء البكالوريا في الجزائر

يمكن للطلاب الوصول إلى استدعاء امتحان البكالوريا عن طريق اتباع عدة خطوات: