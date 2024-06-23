الآن .. احصل على نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية في عمان برابط رسمي 2024 لجميع الصفوف 

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج الطلاب في سلطنة عمان لعام 2024، وفي هذا الإطار نرصد العديد من الأسئلة التي يطرحها أولياء الأمور والطلاب لمعرفة كيفية الإستعلام عن النتائج عبر البوابة التعليمية، يأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب من اختباراتهم النهائية في جميع الصفوف الدراسية، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستكون متاحة للإستعلام بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت وعبر البوابة التعليمية، وفيما يلي سوف نوضح التفاصيل.

نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية في عمان

أوضحت وزارة التربية والتعليم العمانية في بيان رسمي أن نتائج الطلاب في سلطنة عمان لعام 2024 ستكون متاحة للإستعلام عنها عبر البوابة التعليمية، هذه البوابة تساهم في تسهيل وصول أولياء الأمور والطلاب إلى العديد من الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني ودون مشقة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الأخرى التي تدعم العملية التعليمية وتحسن جودة التعليم، كما توفر البوابة لأولياء الأمور متابعة المستوى الأكاديمي لأبنائهم بانتظام عبر قناة اتصال فعالة، والتواصل بشكل مباشر مع المعلمين.

الإستعلام عن نتيجة عمان 2024

يمكنك الإستعلام عن النتيجة العمانية لجميع الفصول الدراسية، عن طريق الدخول على البوابة التعليمة، ومن ثم إتباع الخطوات التالية: