“بكل سهولة الآن قبل الجميع” استخراج علامات الطلاب من اوبن ايمس برابط رسمي emis.moe.gov.jo

أطلقت وزارة التعليم في الأردن منصة تعليمية ضخمة لتقديم أفضل الخدمات بسهولة للطلاب والمعلمين، وهي منصة “أوبن إيمس” الإلكترونية واحدة من أفضل المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب في معرفة العلامات الدراسية والجداول الدراسية وجداول الإختبارات بدقة ونظام، وفيما يلي سوف نوضح كيفية استخراج علامات الطلاب من أوبن إيمس.

إستخراج علامات الطلاب من أوبن إيمس

توفر منصة أوبن إيمس العديد من الخدمات التعليمية، من بينها عرض نتائج الطلاب، حيث يمكنك الاطلاع على نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بزيارة موقع منصة أوبن إيمس.

سوف تظهر لك صفحة مخصصة لنظام إدارة الأمور التعليمية في الأردن.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

ثم قم باختيار لغتك المفضلة، وتحديد الصف الدراسي والسنة الدراسية.

بمجرد اتباع هذه الخطوات، سيتم عرض درجات الطلاب على الموقع ويمكنك طباعتها والإحتفاظ بها.

خدمات منصة أوبن إيمس في الأردن

جاءت هذه المنصة تقدم خدمة الإطلاع على النتائج لجميع الفصول الدراسية، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ومن أمثلة ذلك: