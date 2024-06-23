بسبب الحرارة المرتفعة|.. تعطيل الدوام الرسمي غدًا الأحد في تلك المدينة بالعراق

أعلن مجلس محافظة ذي قار في جنوب العراق عن قرار بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد القادم، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة جاء هذا القرار بعد موافقة غالبية أعضاء المجلس كما تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المجلس للتعامل مع التأثيرات الصحية والمعيشية للحرارة المرتفعة على سكان المحافظة.

تعطيل الدوام الرسمي غدًا الأحد في بالعراق

في بيانه، أوضح مجلس محافظة ذي قار أن تعطيل الدوام الرسمي يستثني عدة جهات أساسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية والجهات المستثناة تشمل:

المصارف

الجامعات

الدوائر الخدمية

امتحانات البكالوريا

موظفي مجلس المحافظة

ديوان المحافظة

الأجهزة الأمنية

تعطيل الدوام الرسمي في هذه المدين بالعراق

سجلت 11 مدينة ومنطقة عراقية، من بينها محافظة ذي قار، درجات حرارة مرتفعة تصل إلى نصف درجة الغليان، ما جعلها من بين 15 منطقة الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم وهذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يشكل تهديد مباشر على الصحة العامة، خاصة لكبار السن والأطفال والفئات الأكثر ضعف.

التأثيرات الصحية والمعيشية

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى مجموعة من المشاكل الصحية، منها:

تعتبر من أخطر التأثيرات التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، مما يسبب مشاكل صحية متعددة.

يمكن أن يؤدي العمل أو النشاط البدني في مثل هذه الظروف إلى الإجهاد الحراري، مما يتطلب الراحة والترطيب.

الجهود الحكومية للتعامل مع الأزمة

تسعى الحكومة المحلية في ذي قار إلى اتخاذ تدابير للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على السكان كما تتضمن هذه الجهود:

توزيع المياه الباردة في المناطق العامة والمراكز الصحية.

حملات توعية للسكان حول كيفية التعامل مع الحرارة المرتفعة والوقاية من تأثيراتها.

العمل على تحسين شبكة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بسبب أجهزة التبريد.

قرار تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار يوم الأحد يأتي كإجراء ضروري لحماية السكان من التأثيرات الضارة للحرارة المرتفعة وهذا القرار يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات شاملة للتعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على الصحة العامة والاقتصاد المحلي تظل الحكومة المحلية ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة ورفاهية السكان في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.