احصل على عدد لانهائى من الذخيرة… أحدث شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA

تعتبر لعبة جاتا سان اندرس GTA: San Andreas واحدة من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في تاريخ ألعاب الفيديو وهي جزء من سلسلة Grand Theft Auto التي طورتها شركة روكستار نورث منذ إطلاقها الأول في عام 2004 استمرت اللعبة في جذب الملايين من اللاعبين حول العالم بفضل عالمها المفتوح الواسع وايضا قصتها المثيرة وإمكانية التفاعل الحر مع البيئة حيث أنه من بين الشفرات الأكثر طلبا هي تلك التي توفر الذخيرة اللانهائية مما يسمح للاعبين بالقتال والاستكشاف دون القلق بشأن نفاد الذخيرة.

شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024 للحصول على ذخيرة لا نهائية

لعبة جاتا سان اندرس GTA: San Andrea هي واحدة من الألعاب الكلاسيكية التي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الألعاب مع استخدام الشفرات في اللعبة يمكن أن يزيد من متعة اللعب ويوفر إمكانيات غير محدودة للاعبين إذا كنت تبحث عن شفرات للحصول على ذخيرة لا نهائية وأكواد أخرى لتحسين تجربتك في اللعبة، فإليك أحدث الشفرات:

WANRLTW: للحصول على ذخيرة لا نهائية.

HESOYAM: للحصول على صحة كاملة درع كامل، و250,000 دولار.

AEZAKMI: عدم ارتفاع مستوى الشرطة (عدم مطاردة الشرطة).

LXGIWYL: الحصول على أسلحة (مجموعة 1).

KJKSZPJ: الحصول على أسلحة (مجموعة 2).

UZUMYMW: الحصول على أسلحة (مجموعة 3).

ROCKETMAN: الحصول على حقيبة طيران (Jetpack).

BAGUVIX: صحة لا نهائية (تقريبًا).

FULLCLIP: ذخيرة لا نهائية.

CVWKXAM: أكسجين لا نهائي (للغطس تحت الماء).

PROFESSIONALKILLER: مستوى احترافي عالي في جميع الأسلحة.

BUFFMEUP: عضلات قوية.

WHEELSONLYPLEASE: جعل السيارة غير مرئية (باستثناء العجلات).

STICK LIKE GLUE: تحكم مثالي في القيادة.

NATURAL TALENT: مهارات قيادة مثالية.

كيفية ادخال الشفرات الي اللعبة