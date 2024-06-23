متى موعد ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن 2024 الدور الأول؟ وطريقة استخراج النتيجة عبر وزارة التربية اليمنية

باتت نتائج الصف التاسع في اليمن الدور الأول 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يعيش الطلاب حالة من القلق والترقب لمعرفة موعد ظهور النتائج، كما أوضحت وزارة التعليم اليمنية أنه سيتم الإعلان عن النتائج عقب انتهاء كافة الكنترولات من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات النهائية، وتمنت الوزارة النجاح والتوفيق لكافة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع.

موعد نتائج التاسع في اليمن الدور الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن تفاصيل جديدة بخصوص أعمال التصحيح حيث أكدت الوزارة أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة وتتم تحت إشراف من الوزارة لضمان حصول كل طالب وطالبة على درجته كاملة، كما أشارت الوزارة إلى أن عقب الانتهاء من أعمال التصحيح يتم اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها عبر موقع الوزارة ليتمكن كافة الطلاب من استخراج نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين.

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن

أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بكل سهولة عبر موقع وزارة التعليم عبر الإنترنت وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: