هاتف خيالى وسعره حنين .. عودة فيفو بقوة بوحش السيلفي لمحبى التصوير أقوى هاتف 2024 وسعره

لعشاق التصوير والتكنولوجيا حيث تعد عودة شركة فيفو بإصدار هاتفها الجديد Vivo V30 5G في عام 2024 خطوة مثيرة ومنتظرة كما يعتبر Vivo V30 5G من الهواتف المتميزة التي تجمع بين قوة الأداء والابتكار في عالم التصوير مع دعمه لشبكات الجيل الخامس لتجربة اتصال سريعة وفعالة حيث يتميز الهاتف بتقنيات متقدمة في الكاميرا تساعد عشاق التصوير على التقاط صور استثنائية مما يجعله خيار مثالي للأفراد الذين يبحثون عن جودة عالية وأداء متميز في هاتف واحد.

مواصفات هاتف Vivo V30 5G

التصميم الخارجي: تصل أبعاد الهاتف 164.4×75.1×7.5 ملم

يصل وزن الهاتف : 186 جرام.

خامات الهاتف من زجاج في الخلف وفريم من البلاستيك

الألوان المتاحة أسود وأخضر.

معالج Snapdragon 7 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر من Qualcomm

معالج رسومي Adreno 720

الإصدار الأول: 256 جيجابايت تخزين مع 12 جيجابايت رام

الإصدار الثاني: 512 جيجابايت تخزين مع 12 جيجابايت رام.

نوع الشاشة: AMOLED منحنية من الأطراف

تصل دقة الشاشة إلى 1260×2800 بكسل

تصل كثافة البكسلات 453 بكسل لكل بوصة

درجة السطوع 2800 شمعة/م²

يصل حجم الشاشة إلى 6.78 بوصة

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس وجميع الأجيال السابقة

الكاميرا الأمامية للهاتف تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل

الكاميرا الرئيسية تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل مع دعم المثبت البصري وتصوير البورترية

تصل سعة البطارية الي 5000 مللي أمبير

سعر هاتف Vivo V30 5G