هاتف خيالى وسعره حنين .. عودة فيفو بقوة بوحش السيلفي لمحبى التصوير أقوى هاتف 2024 وسعره

لعشاق التصوير والتكنولوجيا حيث تعد عودة شركة فيفو بإصدار هاتفها الجديد Vivo V30 5G في عام 2024 خطوة مثيرة ومنتظرة كما يعتبر Vivo V30 5G من الهواتف المتميزة التي تجمع بين قوة الأداء والابتكار في عالم التصوير مع دعمه لشبكات الجيل الخامس لتجربة اتصال سريعة وفعالة حيث يتميز الهاتف بتقنيات متقدمة في الكاميرا تساعد عشاق التصوير على التقاط صور استثنائية مما يجعله خيار مثالي للأفراد الذين يبحثون عن جودة عالية وأداء متميز في هاتف واحد.
مواصفات هاتف Vivo V30 5G
- التصميم الخارجي: تصل أبعاد الهاتف 164.4×75.1×7.5 ملم
- يصل وزن الهاتف : 186 جرام.
- خامات الهاتف من زجاج في الخلف وفريم من البلاستيك
- الألوان المتاحة أسود وأخضر.
- معالج Snapdragon 7 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر من Qualcomm
- معالج رسومي Adreno 720
- الإصدار الأول: 256 جيجابايت تخزين مع 12 جيجابايت رام
- الإصدار الثاني: 512 جيجابايت تخزين مع 12 جيجابايت رام.
- نوع الشاشة: AMOLED منحنية من الأطراف
- تصل دقة الشاشة إلى 1260×2800 بكسل
- تصل كثافة البكسلات 453 بكسل لكل بوصة
- درجة السطوع 2800 شمعة/م²
- يصل حجم الشاشة إلى 6.78 بوصة
- الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس وجميع الأجيال السابقة
- الكاميرا الأمامية للهاتف تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل
- الكاميرا الرئيسية تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل مع دعم المثبت البصري وتصوير البورترية
- تصل سعة البطارية الي 5000 مللي أمبير
سعر هاتف Vivo V30 5G
- في المملكة العربية السعودية يتوفر هاتف Vivo V30 5G بذاكرة 256 جيجابايت رام 12 جيجابايت بسعر يتراوح حوالي 1750 ريال.
- في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتم بيع الهاتف بنفس المواصفات مقابل حوالي 1550 درهم.
- في السوق المصري كما يصل سعر الهاتف إلى حوالي 20990 جنيه مصري الذاكرة ذات السعة 256 جيجابايت رام 12 جيجابايت.