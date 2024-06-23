بالخطوات!! الربح من التيك توك عن طريق المشاهدات

أصبح الربح من تيك توك من خلال المشاهدات موضوعًا شائعًا، حيث أصبح تيك توك تطبيقًا يستخدمه الكثير من المشاهير، لتحقيق الربح من تيك توك، هناك بعض الشروط والخطوات التي يجب اتباعها.

طريقة الربح من التيك توك

الربح من التيك توك يتم من خلال الهدايا التي تتلقاها من مشاهدي الفيديوهات، إليك الخطوات اللازمة:

يجب أولاً تسجيل الدخول إلى حسابك والانتقال إلى ملف التعريف.

الضغط على الأسطر الثلاثة في الزاوية اليسرى العلوية.

اختيار أداة منشئ المحتوى.

الضغط على الهدايا.

تفعيل ميزة “هدايا الفيديو”.

الموافقة على الشروط.

الضغط على “Play Video Gifts”.

شروط الربح من التيك توك

لتحقيق الربح من التيك توك، يجب استيفاء الشروط التالية:

العمر: يجب أن يكون صاحب الحساب أكبر من 18 عامًا.

المحتوى: يجب عدم نشر محتوى مسروق أو مقلد، ويجب أن يكون ذا قيمة ومفيدًا للمشاهدين.

عدد المتابعين: يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 10,000 متابع.

عدد المشاهدات: يجب ألا يقل عدد المشاهدات في الشهر الماضي عن 100,000.

كيفية زيادة عدد المتابعين على تيك توك

لزيادة عدد المتابعين وبالتالي زيادة الأرباح من التيك توك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

وقت الفيديو: يجب أن يكون الفيديو جذابًا وقصيرًا، ويجب كتابة أسئلة في الوصف تجعل المشاهدين يتفاعلون معك.

اكتشاف حركة المرور: شجع المشاهدين على نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp لزيادة التفاعل.

الترند: أنشئ مقاطع فيديو حول الأغاني الشعبية الحالية لجذب المزيد من المتابعين.

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