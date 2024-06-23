عاجل العراق.. إعلان رواتب الموظفين لشهر حزيران وسلم الرواتب بعد قرار الزيادة الجديدة

تحرص وزارة المالية في العراق على مباشرة أعمالها باستمرار بشكل دقيق ومنسق تسهيلًا على المواطنين كي يتمكنوا من الحصول على رواتبهم في مواعيدها بشكل سريع، ولهذا قد حرصت على إعلان رواتب الموظفين لشهر حزيران حتى يتمكنوا من الحصول عليها بسهولة في موعدها دون أي صعوبات وفيما يلي سوف نوضح لكم الموعد الخاص بالحصول على الرواتب.

إعلان رواتب الموظفين ومنتسبي الأمن لشهر حزيران

قامت وزارة المالية الاتحادية في يوم السبت الموافق 22/يونيو /2024 بالإعلان عن الرواتب الخاصة بموظفي الدولة في بعض الجهات الحكومية، وكذلك هؤلاء الموظفين منتسبي القوات الأمنية حتى يتمكنوا من الحصول على رواتبهم الخاصة بشهر حزيران الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها سوف تباشر عملية تمويل الموظفين من خلال دائرة المحاسبة التابعة وذلك في يوم الأحد الذي سوف يوافق 23 /6/ 2024 كي يتم حصول موظفي الدولة وكذلك منتسبي القوات الأمنية على رواتبهم لشهر حزيران.

حرصت دائرة المحاسبة على دعوة وحدات الإنفاق الموجودة في كلا من الوزارات وكذلك المحافظات، بالإضافة إلى كافة الجهات الأخرى غير المرتبطة بها على ضرورة إلى تسهيل عملية التمويل حتى يتمكن كافة الموظفين والمنتسبين من الحصول على التمويل لهذا الشهر، وشددت على ضرورة الالتزام بالجدول الخاص بالتمويل الشهري الذي تم اعتماده من خلالها، إلى جانب ضرورة استيفاء كل الشروط التي تفرضها لعملية التمويل.

سلم الرواتب في العراق

وبعدما وضحنا موعد إعلان رواتب الموظفين ومنتسبي الأمن لشهر حزيران، نرغب في توضيح سلم الرواتب الخاص بالموظفين، حيث يتم تحديد رواتب الموظفين في العراق بناءً على خبراتهم ومدى قدرتهم على تحقيق أعلى إنتاجية والارتقاء بمستوى البلاد اقتصاديًا، حيث تختلف رواتب الموظفين على حسب درجاتهم العملية ويتم تحديد الراتب عبر حسب درجة كل موظف التي يتم تحديدها بناءً على خبرته وذلك كما يلي :