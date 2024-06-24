الاصدار الحديث.. تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 WhatsApp GB ضد الحظر.. يبهر الجميع بثوبة الجديد

يعتبر تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 WhatsApp GB، من أكثر ما يبحث عنه المستخدمين بكثرة خلال الساعات الماضية، حيث يحتوي على الكثير من المميزات للأفراد، ليتمكنوا من خلاله الحصول على تجربة مميزة خلال استخدامه، حيث يمكنه إرسال ما يزيد عن 250 صورة خلال المرة الواحدة، وأيضا يمكنك التحويل من الواتس العادي إلى الجي بي جديد، عبر الحصول على نسخة احتياطية وذلك قبل حذف التطبيق الرسمي، ثم قم بتحميل تطبيق جي بي وتساب عبر الموقع الإلكتروني، ثم ثم بتثبيت الملف بشكل طبيعي.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

حيث إنه يمكنك تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع واتساب جي بي.

ثم يتم تسجيل الدخول، واختيار أخر الإصدارات من التطبيق.

الضغط على أيقونة تحديث التي توجد أمامك.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تنزيل الملف على الجهاز.

من ثم يتم اختيار قائمة الملفات، والضغط على أيقونة تثبيت.

أخيرا ستتمكن من فتح تطبيق واتساب الجديد، والاستفادة من كافة المميزات.

مميزات واتساب جي بي الجديد WhatsApp GB

فيما يحتوي WhatsApp GB الجديد، على عدد من المميزات التي تجعله مميز لكافة مستخدمي تطبيق الواتس آب، وجاءت أبرز تلك المزايا على النحو التالي: