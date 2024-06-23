بوابة التعليم الفني.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

يترقب طلاب وطالبات التعليم الفني على مستوى الجمهورية موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024، تزايدت التوقعات بشأن اقتراب موعد إعلان النتائج، حيث يتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات واعتماد النتائج بشكل رسمي، ستتاح النتيجة بطريقة إلكترونية، مما دفع الكثيرين للبحث عن الرابط والطريقة الصحيحة للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نرصد لكم في السطور التالية كيفية الحصول على النتيجة بسهولة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أعلنت مصادر رسمية أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية توقفت مؤقتا بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم استؤنفت بعد الإجازة تقدم لأداء اختبارات إتمام الدبلوم الفنى لعام 2024 حوالي 1,254,456 طالب وطالبة، سيتم رفع النتائج على موقع بوابة التعليم الفني المخصص لعرض نتائج الطلاب بمجرد الإعلان عنها رسميا، مما يسهل على الطلاب و أولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسرعة ودقة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية: