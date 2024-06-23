موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني 2024 والقنوات الناقلة “سرد تاريخي مشوق”

من المنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” قريباً، في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة وتدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل في شمال القطاع، وقد تم عرض الجزء الأول من المسلسل في العام الماضي وحظي بإعجاب واسع وتفاعل كبير من الجمهور، مما دفع المنتجين إلى بدء تصوير الجزء الثاني.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين 2 الجزء الثاني

بدأت عمليات تصوير الجزء الثاني من المسلسل، حيث يقوم فريق العمل بتقديم العديد من المواقف التاريخية التي تبرز فترة حكم صلاح الدين الأيوبي، ورغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء عرض الحلقات، تشير التوقعات إلى أن المسلسل سيبدأ بثه في شهر سبتمبر المقبل، يتطلع فريق العمل إلى تقديم عمل تاريخي مميز ينال إعجاب الملايين ويعرض الحقبة التاريخية بشكل دقيق.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء 2

سيتم عرض مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” عبر عدة قنوات، منها قناة الفجر الجزائرية التي يمكن متابعتها على الترددات الجديدة، يعرض المسلسل بجودة عالية، مما يسمح للمشاهدين بالاستمتاع بكافة تفاصيل الأحداث.

ترددات قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

التردد: 12645

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترددات قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

من جانب آخر، يعد مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” من أبرز الدراما التركية، حيث يعرض حياة البطل التاريخي صلاح الدين الأيوبي وأهم المواقف التاريخية في فترة فتح القدس، يمكن متابعة المسلسل على قناة ATV التركية عبر الترددات التالية:

التردد: 10696

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تتيح هذه القنوات للمشاهدين متابعة المسلسل بجودة عالية، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة وغنية بالمعلومات التاريخية.