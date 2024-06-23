اخلص من الحر بتكييف جديد… أسعار التكييفات 2024 في بي تك وكارفور وأفضلها من 1.5 إلى 2.25 حصان

مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية أصبحت كلمة أسعار التكييفات من أبرز المواضيع التي تتصدر محركات البحث مثل جوجل حيث يبحث الكثيرون عن معلومات حول أسعار التكييفات وأرخص العروض المتاحة في الأسواق تأتي هذه الزيادة في الاهتمام بأسعار التكييفات بالتزامن مع موجة الحر الشديدة ما يدفع العديد من المستهلكين للبحث عن حلول لتبريد منازلهم.

في هذا السياق أعلنت شُعبة أجهزة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية للقاهرة في أبريل الماضي أن الشركات في هذا القطاع كانت من أوائل المبادرين بخفض أسعار التكييفات تم اتخاذ هذا القرار بتقليص هامش الربح للتجار بهدف التخفيف من الأعباء المالية على المستهلكين مما يعكس التزام القطاع بدعم المجتمع خلال الفترات الحرجة.

أسعار التكييفات 2024 في بي تك وكارفور

في الغالب فأن اسعار التكييفات لا تختلف باختلاف الشركة ولكن السعر يختلف بتختلاف الحجم حيث تبلغ الاسعار كتالي:

تكييفات 1.5 حصان بارد

متوسط الأسعار قبل التخفيض تتراوح من 24,000 جنيه إلى 34,000 جنيه.

متوسط الأسعار بعد التخفيض تتراوح من 20,650 جنيه إلى 28,545 جنيه.

تكييفات 2.25 حصان

متوسط الأسعار قبل التخفيض تتراوح من 35,500 جنيه إلى 47,500 جنيه.

متوسط الأسعار بعد التخفيض تتراوح من 29,600 جنيه إلى 39,590 جنيه.

تكييفات 3 حصان

متوسط الأسعار قبل التخفيض تتراوح من 42,500 جنيه إلى 56,500 جنيه.

متوسط الأسعار بعد التخفيض تتراوح من 35,150 جنيه إلى 47,250 جنيه.

سعر التكييف الانفرتر

فيما يلي أسعار التكييفات الانفرتر في السوق حاليًا: