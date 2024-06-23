احجز وخد شقتك الايجار التمليكي.. ادفع 1500 جنيه في الشهر واحصل فورًا على شقة 90 متر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن جاهزيتها لطرح شقق بنظام الإيجار التمليكي في الفترة المقبلة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير مساكن مناسبة لأكبر عدد ممكن منهم، من المتوقع أن يتم طرح وحدات الإيجار التمليكي في أربع محافظات وذلك بعد أن يحصل المشروع على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

حجز شقق الايجار التمليكي 2024

اعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الشقق تطرح ضمن مشروع الايجار التمليكي بهدف توفير مدة إيجارية تصل إلى 14 عاما، ويتم زيادة الإيجار بنسبة 7% لتسهيل الأمر على المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل، ووفقا لتصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي فإن قيمة إيجار الوحدات السكنية تصل إلى حوالي 1500 جنيه شهريا للوحدات ذات المساحة 90 متر، بينما تبلغ قيمة إيجار الوحدات السكنية بمساحة 75 مترا حوالي 1200 جنيه شهريا فقط.

شروط حجز شقق الايجار التمليكي 2024

وقد قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتحديد عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب حجز شقق الإيجار التمليكي 2024 وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

ألا يقل راتب المتقدم عن 2500 جنيه.

ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم 6000 جنيه للفرد و 8000 جنيه للأسرة.

يوفر الصندوق إمكانية استئجار الوحدة السكنية لفترة تصل إلى 7 سنوات فقط دون إمكانية تملكها أو الحصول على دعم نقدي في حال التقدم بطلب للحصول على وحدات سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقا من أي وحدات سكنية أو قطعة أرض من صندوق الإسكان الاجتماعي أو حصل على دعم سكني.

إرفاق تقرير اجتماعي للمتقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

ضرورة استخدام الوحدة السكنية كمقر إقامة للمتقدم وأسرته طوال مدة الإيجار المحددة.

يمكن للمستفيدين من برنامج الإيجار التمليكي الاستفادة من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل ضمن محور التمليك شريطة خصم قيمة الدعم الذي حصلوا عليه.

عدد شقق الايجار التمليكي المطروحة

من المقرر طرح 1000 وحدة سكنية في أربع محافظات: بني سويف والشرقية والجيزة والمنوفية، في الطرح القادم لشقق الإيجار التمليكي بإشراف صندوق الإسكان الاجتماعي، الهدف من هذا الطرح هو تقديم وحدات سكنية بإيجار مدعوم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخرا، وفي حال نجاح مشروع الإيجار التمليكي سيتم زيادة عدد الشقق إلى 30 ألف وحدة.

طريقة حجز شقق الايجار التمليكي

أطلق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي مشروعا تجريبيا للإيجار بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات المالية، يتم من خلال هذا المشروع توقيع العقود مع المواطنين المستفيدين من الشقق وتحصيل قيمة الإيجار منهم والتي تختلف حسب مساحة كل شقة كما هو مذكور أعلاه، تتولى شركة الخدمات المالية تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية أمام الجهات المختصة وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطنين المتأخرين في دفع الإيجار.