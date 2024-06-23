تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024 محافظة كفر الشيخ بعد الشهادة الاعدادية

زادت أعداد الطلاب وأولياء الأمور الذين يبحثون بشكل متزايد عن توقعات تنسيق مدارس التمريض لعام 2024 في كفر الشيخ مدارس التمريض تعتبر وجهة مشهورة لطلاب الثانوية العامة الساعين لاكتساب مهارات تمكنهم من العمل في المستشفيات أو متابعة دراستهم في المعاهد الفنية للتمريض.
تعتبر مدارس التمريض في كفر الشيخ بوابة لاستكمال التعليم وتحقيق النجاح المهني في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى التدريس النظري توفر هذه المدارس فرصا عملية للطلاب للتدريب العملي في المستشفيات والمرافق الصحية مما يعزز من تجربتهم التعليمية ويمنحهم الفرصة لتطبيق المعرفة النظرية في السياقات العملية الحقيقية.
تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024
في عام 2024 يمكن للطلاب والطالبات التعرف على تنسيق القبول في كلية التمريض بمحافظة كفر الشيخ على النحو التالي:
- تنسيق التمريض العادي بكفر الشيخ 220 درجة.
- تنسيق التمريض بمحافظة القاهرة 220 درجة.
- تنسيق التمريض العادي بمحافظة الجيزة 218 درجة.
- تنسيق التمريض العادي بمحافظة الشرقية 264 درجة.
- تنسيق التمريض العادي بمحافظة الأقصر 195 درجة.
- تنسيق التمريض بمحافظة الغربية 234.5 درجة.
- تنسيق التمريض العادي بمحافظة البحيرة 277 درجة.
- تنسيق التمريض العادي بمحافظة دمياط 200 درجة.
- تنسيق التمريض العادي بمحافظة سوهاج 265 درجة.
- تنسيق التمريض بمحافظة الإسكندرية للبنين 260 درجة، وللبنات 255 درجة.
شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض
حسب إدارات الصحة في مصر شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2024 تشمل النقاط التالية:
- يجب على الطلاب والطالبات الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها للعام 2024.
- يجب أن يتقدم المرشح لتنسيق التمريض لعام 2024 في المحافظة والمركز التي يسكن فيها.
- يجب أن يكون قد درس الطالب اللغة الإنجليزية سواء كانت لغته الأولى أو الثانية.
- يجب على ولي الأمر تقديم إقرار بتفرغ الطالب أو الطالبة للدراسة بشكل كامل.
- يتم القبول بناءً على المجموع الأعلى من النقاط مع تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض لعام 2024 بعد إنهاء عمليات التنسيق.
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتم ذلك بناءً على السلوك والسير.
- يجب أن يجتاز المرشح اختبارات الإملاء والقدرات بدرجة لا تقل عن 70%.
- يجب أن يمر المرشح بفحوصات الهيئة والكشف الطبي.