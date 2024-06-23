تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024 محافظة كفر الشيخ بعد الشهادة الاعدادية

زادت أعداد الطلاب وأولياء الأمور الذين يبحثون بشكل متزايد عن توقعات تنسيق مدارس التمريض لعام 2024 في كفر الشيخ مدارس التمريض تعتبر وجهة مشهورة لطلاب الثانوية العامة الساعين لاكتساب مهارات تمكنهم من العمل في المستشفيات أو متابعة دراستهم في المعاهد الفنية للتمريض.

تعتبر مدارس التمريض في كفر الشيخ بوابة لاستكمال التعليم وتحقيق النجاح المهني في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى التدريس النظري توفر هذه المدارس فرصا عملية للطلاب للتدريب العملي في المستشفيات والمرافق الصحية مما يعزز من تجربتهم التعليمية ويمنحهم الفرصة لتطبيق المعرفة النظرية في السياقات العملية الحقيقية.

تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024

في عام 2024 يمكن للطلاب والطالبات التعرف على تنسيق القبول في كلية التمريض بمحافظة كفر الشيخ على النحو التالي:

تنسيق التمريض العادي بكفر الشيخ 220 درجة.

تنسيق التمريض بمحافظة القاهرة 220 درجة.

تنسيق التمريض العادي بمحافظة الجيزة 218 درجة.

تنسيق التمريض العادي بمحافظة الشرقية 264 درجة.

تنسيق التمريض العادي بمحافظة الأقصر 195 درجة.

تنسيق التمريض بمحافظة الغربية 234.5 درجة.

تنسيق التمريض العادي بمحافظة البحيرة 277 درجة.

تنسيق التمريض العادي بمحافظة دمياط 200 درجة.

تنسيق التمريض العادي بمحافظة سوهاج 265 درجة.

تنسيق التمريض بمحافظة الإسكندرية للبنين 260 درجة، وللبنات 255 درجة.

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

حسب إدارات الصحة في مصر شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2024 تشمل النقاط التالية: