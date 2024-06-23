المغامرة والواقعية عشها الآن عند تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو على هاتفك

تعد لعبة جاتا جراند ثيفت من أشهر الألعاب حتى الآن، حيث تحتوي على ثلاث شخصيات يعملون أعمال الجريمة، حيث يقومون بسرقة البنوك، ثم يفشلون، ويبقى البطل الوحيد، بينما يموت الاثنان الاخران ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو وأهم مميزاتها.

طريقة تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت أوتو

يمكن تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت أوتو بكل سهولة من خلال اتباع الاتي

في البداية، يجب التأكد من أن هاتفك متصل بشبكة الإنترنت.

من ثم يتم التوجه إلى متجر التطبيقات على هاتفك، سواء كان متجر جوجل بلاي للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى مربع البحث وأدخل اسم اللعبة سواءً باللغة العربية أو الإنجليزية، مثلاً لعبة Grand Theft Auto أو جاتا.

عند ظهور اللعبة المطلوبة يجب النقر عليه.

ثم يتم النقر على أيقونة التثبيت.

يجب تفعيل الأذن لأذونات التثبيت.

بعد اكتمال التحميل، يجب الضغط على أيقونة اللعبة لتشغيلها والبدء في اللعب.

مميزات التحديث الجديد جراند ثفت اوتو

تدعم لعبة جراند ثفت أوتو العديد من المميزات الرائعة نتعرف عليها فيها يلي