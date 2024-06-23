المغامرة والواقعية عشها الآن عند تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو على هاتفك

تعد لعبة جاتا جراند ثيفت من أشهر الألعاب حتى الآن، حيث تحتوي على ثلاث شخصيات يعملون أعمال الجريمة، حيث يقومون بسرقة البنوك، ثم يفشلون، ويبقى البطل الوحيد، بينما يموت الاثنان الاخران ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو وأهم مميزاتها.
طريقة تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت أوتو
يمكن تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت أوتو بكل سهولة من خلال اتباع الاتي
- في البداية، يجب التأكد من أن هاتفك متصل بشبكة الإنترنت.
- من ثم يتم التوجه إلى متجر التطبيقات على هاتفك، سواء كان متجر جوجل بلاي للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون.
- بعد ذلك يتم الذهاب إلى مربع البحث وأدخل اسم اللعبة سواءً باللغة العربية أو الإنجليزية، مثلاً لعبة Grand Theft Auto أو جاتا.
- عند ظهور اللعبة المطلوبة يجب النقر عليه.
- ثم يتم النقر على أيقونة التثبيت.
- يجب تفعيل الأذن لأذونات التثبيت.
- بعد اكتمال التحميل، يجب الضغط على أيقونة اللعبة لتشغيلها والبدء في اللعب.
مميزات التحديث الجديد جراند ثفت اوتو
تدعم لعبة جراند ثفت أوتو العديد من المميزات الرائعة نتعرف عليها فيها يلي
- هذه اللعبة متوافقة مع كافة أنواع الأجهزة الذكية.
- كما أنها سهلة التثبيت على أجهزة متعددة.
- الإصدار الحالي المتوفر في الأسواق من اللعبة هو 1.10.
- حيث يسهل تنزيلها وتخزينها على الأجهزة.
- تعدعم حجم اللعبة GTA 55 جيجابايت.
- كما يمكن الحصول على لعبة GTA V مجانًا دون الحاجة إلى دفع رسوم شهرية أو سنوية.
- تدعم كذلك توفير اللعبة تجربة محسنة ومحدثة للاعبين.
- اللغة المعتمدة هي الإنجليزية، مما يتيح للاعبين فهم القصة والتفاعل معها.
- تم تطوير لعبة GTA 5 من شركة ROCKSTAR.