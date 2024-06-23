ترددات القنوات الناقله لمباريات كوبا امريكا 2024 مجاناً بدون تشفير علي قمر نايلسات وعربسات

يظل عشاق كرة القدم في حالة من الشغف والانتظار لمعرفة القنوات الناقلة لمباريات كأس كوبا أمريكا 2024 التي ستنطلق يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري يتضمن البرنامج لهذا اليوم مباراتين مثيرتين حيث يلتقي منتخب إكوادور مع منتخب فنزويلا في المباراة الأولى بينما يواجه منتخب المكسيك منتخب جامايكا في المباراة الثانية هذه المباريات تعد فرصة رائعة لمحبي اللعبة لمتابعة أبرز الأحداث الكروية في قارة أمريكا الجنوبية.

تعتبر كأس كوبا أمريكا من أهم البطولات القارية على مستوى العالم حيث تجمع أفضل المنتخبات في المنطقة للتنافس على لقب البطولة الغالي بدأت البطولة باحتفالات كبرى وتجهيزات استثنائية لاستضافة الفرق والجماهير في أجواء من الحماس والتشويق ومع اقتراب موعد الانطلاق، يتفاعل ملايين المشجعين عبر العالم لمتابعة تفاصيل البطولة والاستعدادات النهائية للفرق.

ترددات القنوات الناقله لمباريات كوبا امريكا 2024

بعد أن تم البحث بشكل متكرر من قبل الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباريات كأس كوبا أمريكا 2024 سيتم إقامة مباراتان في البطولة يوم الأحد الموافق 23 يونيو المباراة الأولى ستجمع بين منتخب إكوادور ومنتخب فنزويلا، ضمن منافسات الجولة الأولى. ستكون هذه المباراة منقولة على عدة قنوات من بينها:

القنوات الإسبانية Esport 3

قمر هيسباسات 30 غربًا

TV 3 Catalunya

تردد القنوات 11347

معدل الترميز: H 20858

الاستقطاب : أفقي

قمر هوتبيرد 13 شرق

القنوات الإيطالية Solo calcio

تردد القنوات: 11179

معدل الترميز: H 27500

أفقي

قمر يوتلسات 5 غرب

القنوات الفرنسية L’Equipe TV

12648

معدل الترميز: V 29500

الاستقطاب: عمودي

القنوات الإيطالية Sport italia