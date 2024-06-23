قرار رسمي.. أعلنت وزارة التربية عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول pdf في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم دمج مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وستقوم الوزارة بتوزيع الدرجات النهائية على هاتين المادتين، كما سيتم الإعلان عن هذه النتائج مع النتائج النهائية الأخرى، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

تتضمن خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط ما يلي:

اذهب إلى موقع نتائجنا.

اختار خيار الاستعلام عن الصف الثالث المتوسط للدور الأول ثم إدخال اسم المحافظة التي أدى فيها الطالب الامتحان.

أدخل كافة المعلومات المتعلقة بالطالب مثل رقم الجلوس ثم النقر على خيار تحميل النتيجة.

بهذه الخطوات تكون قد استخدمت موقع نتائجنا للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

قدم الدكتور إبراهيم الجبوري الوزير في وزارة التربية والتعليم العراقية، تقديره وشكره العميقين لجميع العاملين في الوزارة التعليمية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية التي أشرفت على امتحانات الصف الثالث المتوسط.

كما أولت الكثير من الاهتمام للجان خلال فترة امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط والتي استمرت لمدة 16 يوما في جميع محافظات العراق، لقد مرت هذه الفترة دون أي شكاوى من الطلاب، حيث حرص العاملون في اللجان على توفير جميع وسائل الراحة للطلاب مثل توفير مياه الشرب في كافة اللجان.

أعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط نتائج الثالث متوسط للدور الأول، وقد انتهى الطلاب من امتحانات الدور الأول في 3 يونيو 2024، وهم الآن في انتظار ظهور النتائج في أقرب وقت ممكن للاطمئنان على درجاتهم، وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، نسأل الله التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.