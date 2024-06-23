بطريقة مبتكرة ورسالة “SMS”: تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في تونس 2024

تشهد الفترة الراهنة زيادة البحث عن نتائج امتحان البكالوريا بتونس للدورة الرئيسية لعام 2024، وذلك مع مزيد والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، تبقى بضعة أيام فقط على الإعلان الرسمي للنتائج، وقد أعدت وزارة التربية والتعليم التونسية طريقة مبتكرة لتسهيل عملية حصول التلاميذ على نتائجهم، بدلاً من الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو الاطلاع على قوائم الناجحين، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم باستخدام الرسائل القصيرة “SMS”.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا “BAC” في تونس 2024

لتسهيل عملية معرفة عن نتائج البكالوريا في تونس، تقدم وزارة التربية والتعليم التونسية طريقة مميزة تُمكِّن الطلاب من معرفة نتائج البكالوريا دون الحاجة للاتصال بالإنترنت أو الوصول إلى أي مصدر خارجي، وذلك من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة: ابدأ بفتح المتصفح والدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية.

عليك الضغط على خانة “نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية 2024”: وذلك من الصفحة الرئيسية.

إدخال معلومات الطالب: ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل “رقم الطالب” أو “رقم الهوية الشخصية”.

إدخال رمز التحقق المرئي: بعد إدخال المعلومات المطلوبة، سيظهر لك رمز تحقق مرئي على الشاشة، أدخل هذا الرمز في المكان المخصص له.

الضغط على زر البحث: بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، اضغط على زر البحث لعرض تفاصيل نتيجة الطالب.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الوصول إلى معلومات النتيجة بشكل حصري وموثوق به دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو الاعتماد على مصادر خارجية.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس عبر الـ SMS

لتلبية حاجات الطلاب بشكل أسرع وأسهل، أتاحت وزارة التربية والتعليم التونسية خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الرسائل القصيرة “SMS”، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم قبل نشرها رسميًا على موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية: أرسل رسالة نصية إلى الرقم 85005.

كتابة رقم التسجيل: بعد كتابة الرقم، اترك مساحة فارغة ثم اكتب رقم التسجيل الخاص بالطالب في اختبار البكالوريا.

إضافة رمز النجمة ورقم البطاقة الشخصية: بعد ذلك، ضع رمز النجمة (*) ثم اكتب رقم البطاقة الشخصية للطالب، ينبغي أن يكون الرقم مكونًا من 6 أرقام، بينما تتكون البطاقة الشخصية من 8 أرقام.

بهذا ستتمكن من استلام النتيجة مباشرة على هاتفك المحمول بمجرد إرسال الرسالة.

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