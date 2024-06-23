“ظهرررت الان”.. الاستعلام نتائج الصف الثاني عشر الثانوية العامة في الكويت 2024 moe.edu.kw

ما تزال عمليات البحث عن نتائج الصف الثاني عشر جارية بشكل مكثف في دولة الكويت حيث يعد هذا الصف من بين الصفوف الدراسية الهامة التي انتهى الطلاب منها، وقد نشرت وزارة التربية الكويتية النتائج على موقعها الإلكتروني لتسهيل حصول الطلاب والطالبات عليها وإتاحة طباعتها، سنوضح كيفية القيام بذلك في الفقرات التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر

هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر في دولة الكويت على النحو التالي:

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية في الكويت عبر الإنترنت.

أدخل الرقم المدني للطالب.

اكتب الرقم التسلسلي فيما بعد.

اضغط على أيقونة “النتيجة”.

حتى يتم استخراج النتائج بشكل فوري في النهاية أمام جميع الطلاب والطالبات.

طريقة الاستعلام عن نتائج مرحلة الثانوية

للاستفسار عن نتائج مرحلة الثانوية في جميع المدارس العاملة في دولة الكويت يرجى اتباع الخطوات التالية:

تتوجه إلى منصة المربع الإلكترونية.

اضغط على أيقونة “سنوات النقل”.

أدخل الرقم التسلسلي والمدني في الأماكن المخصصة لهما.

لتفعيل العمل على الشهادات وتمكين طباعة بيانات النتائج من أجل التعرف على درجات جميع المواد في المرحلة الدراسية الحالية.

إعلان نتائج الثاني عشر بالكويت

تم اعتماد نتائج الصف الثاني عشر في دولة الكويت في منتصف هذا الشهر، مما أتاح للطلاب والطالبات فرصة استخراج نتائجهم ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة.