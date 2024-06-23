تصميم ولا في الأحلام.. واتساب تبهر مستخدميها بتصميم مبتكر ووظائف جديدة.. بعد آخر تحديث

واتساب تبهر مستخدميها بتصميم مُبتكر ووظائف مُحسّنة، حيث قام تطبيق الواتساب بالتواصل مع أشهر المنصات العالمية وهي منصة المراسلة الفورية، حتى تقوم بتقديم العديد من التحديثات المتميزة بصورة دائمة على هذا التطبيق، وذلك من أجل زيادة سهولة استخدامها وتواكب التطورات العصرية، وفي الفترة الأخيرة أشارت الواتساب عن إطلاقها لتصميم جديد يشمل تغيرات وظيفية وجمالية مبتكرة.

واتساب تبهر مستخدميها بتصميم مبتكر ووظائف مُحسّنة

يسعى تطبيق الواتساب على إعطاء واجهة مميزة للتطبيق حتى تضفي له لمسة عصرية وحيوية، حيث قامت بوضع مجموعة من الألوان المتناسقة ويتضمن درجات الأخضر المتنوعة، وبالنسبة للون الأخضر الداكن يتم استخدامه في هذا التطبيق بصورة قليلة فدائما تطبيق واتساب تبهر مستخدميها بتصميم مبتكر ووظائف محسنة.

بالإضافة إلى التحديث المستمر للرسومات والأيقونات لتتماشى مع نظام الألوان الجديد كما تعطي لمسة جمالية على واجهة المستخدم، وبسبب استخدام المثير من الأشخاص لهذا التطبيق في الساعات الليلية قام التطبيق باستخدام الوضع الليلي الذي يكون أكثر قتامة، وبالتالي يعمل على خفض جهد العينين وسهولة قراءة الرسائل.

تغييرات وظيفية مُفيدة في واتساب الجديد

لم يقوم تطبيق الواتساب لتطويره في الجانب الجمالي فقط بل تضمن بعض التغييرات الوظيفية أيضا، حيث تم تغير موضع شريط التنقل ليصبح في أسفل الشاشة بدلا من أعلاها طبقا لإصدار اندرويد وذلك بهدف الوصول لها بشكل أسهل، بصرف النظر عن قياس شاشة الجهاز أو حجم اليد، وبالنسبة لإصدار أيفون يحدث تحديث في تخطيط نافذة المرفقات لكي تكون قابلة للتمدد مما يعمل على تسهيل عملية بعث مقاطع الفيديو والصور والمستندات.

وكل هذا يقوم به التطبيق من أجل تقديم تقديم أفضل خدمة لمستخدميه ويصبح مناسب لاحتياجات كافة الأشخاص مع تقديمها أحسن خدمات المراسلة الفورية.