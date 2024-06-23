اقوى الخصومات حتى 50%… عروض كارفور اليوم الأحد 23 يونيو 2024 على الأجهزة الكهربائية وعلى السلع الغذائية

عروض كارفور اليوم الأحد 23 يونيو 2024، تسعى سلسلة كارفور ماركت بشكل دائم إلى تقديم منتجات ومستلزمات للمواطنين بأسعار منخفضة وخصومات كبيرة، هذا النهج جعل كارفور وجهة مفضلة للكثير من المستهلكين الذين يبحثون يوميا عن أحدث العروض المتاحة، الإقبال المتزايد على عروض كارفور يعكس رغبة المستهلكين في الاستفادة من الفرص الشرائية المميزة التي يوفرها، مما يمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار معقولة.

كارفور ماركت تحرص على توفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، تتضمن هذه المنتجات المواد الغذائية الأساسية الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملابس والمستلزمات اليومية الأخرى هذه الاستراتيجية الشاملة في تقديم تنوع كبير في المنتجات مع الحفاظ على جودة عالية يساهم في جذب المزيد من العملاء.

عروض كارفور اليوم الأحد 23 يونيو 2024

يشعر الكثير من المواطنين والتجار بالاهتمام الكبير بعروض كارفور على الأجهزة الكهربائية وخاصة الشاشات التلفزيونية، تم الإعلان عن أحدثعروض كارفور اليوم الأحد 23 يونيو 2024، وستكون متاحة في جميع فروع كارفور عبر الجمهورية، تشمل هذه العروض تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية، مما يجعل أسعارها أقل من الأسواق الخارجية والمحلات التجارية الأخرى تتضمن العروض على الشاشات التلفزيونية ما يلي:

تلفزيون LED تورنيدو بحجم 43 بوصة بسعر جديد 6999 جنيه بدلاً من 7999 جنيه.

تلفزيون LED سامسونج بحجم 43 بوصة بسعر جديد 7299 جنيه بدلاً من 8799 جنيه.

تلفزيون LED شارب بحجم 43 بوصة بسعر جديد 7999 جنيه بدلاً من 8999 جنيه.

تلفزيون LED جاك بحجم 50 بوصة بسعر جديد 6799 جنيه بدلاً من 8499 جنيه.

عروض كارفور علي السلع الغذائية

لقد أثارت عروض كارفور اليوم الأحد 23 يونيو 2024 استفسارات كثيرة بين المستهلكين، حيث قدمت كارفور ماركت تخفيضات ملحوظة على السلع الغذائية لتلبية احتياجاتهم اليومية. تضمنت هذه العروض: