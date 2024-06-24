“شوف اسمك بسرعة”.. اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق من الرسمي بالخطوات

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق عن قائمة اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق 2024، تم تسجيل الدفعة الثالثة من الأشخاص المتقدمين لهذه الوحدات في مدينة بسماية العراقية وتم التوصل إلى اتفاق معهم وتوقيع العقود بينهم وبين الجهات الحكومية المسؤولة، تم تصميم الوحدات السكنية وفق الطراز الشرقي الخاص بها وتوزيعها على المستفيدين، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن كيفية الاستعلام عن أسماء المسجلين في وحدات بسماية السكنية في العراق.

اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق

يمكنك معرفة اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق، ولكن يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي لمجمع بسماية.

ادخل إلى قائمة الاستعلامات أو الخدمات.

اختار البحث عن أسماء الأفراد المقيّدين في وحدات السكن في منطقة بسماية، بالعراق.

أدخل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

اضغط على عملية البحث.

سوف تظهر جميع البيانات على الشاشة أمامك.

مجمع بسماية بالعراق

يعد مشروع الوحدات السكنية الذي يجري تنفيذه حاليا في بسماية وخاصة في الجهة الجنوبية الشرقية من العاصمة العراقية بغداد واحدا من أكبر المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في توفير وحدات سكنية للمواطنين مع خطط لإنشاء حوالي 100000 وحدة سكنية على مراحل متعددة حيث تشمل المرحلة الأولى بناء حوالي 20000 وحدة سكنية، وتحتوي هذه الوحدات على جميع المرافق الضرورية للحياة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد والمراكز التجارية والحدائق والأندية هدفها هو خلق بيئة سكنية متكاملة تسهم في تحسين نوعية الحياة للسكان: