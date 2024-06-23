“الإصدار الجديد الحصري” حمل لعبة GTA San Andreas 2024 لأجهزة الأندرويد والآيفون واستمتع بالتجربة!

يفضل محبي الألعاب الإلكترونية لعبة GTA إلي كونها من الألعاب المسلية التي تستطيع تحميلها على الهاتف بجميع أنواعه سواء الأندرويد أو الآيفون بالإضافة إلى إمكانية تنزيلها على جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى أن النسخة الجديدة من اللعبة تحتوي على عدد من المميزات والتطورات التي تجعل مستخدمها مؤدي لتجربة أشبه بالواقع تحتوي على كثير من المتعة، وفيما يلي سنوضح طريقة تحميل اللعبة على جميع الأجهزة، بالإضافة إلى بعض المميزات التي تحتوي عليها النسخة الجديدة.

خطوات تحميل لعبة GTA لأجهزة الأندرويد والآيفون

يمكنك بكل سهولة تنزيل لعبة GTA 2024 San Andreas على الجهاز الخاص بك من خلال اتباع الآتي:

أولا الولوج إلى متجر جوجل بلاي إذا كنت حامل جهاز أندرويد أو الدخول إلى متجر آب ستور إذا كنت حامل لجهاز آيفون.

ومن ثم أدخل اسم اللعبة في شريط البحث.

ثم تظهر أيقونة اللعبة قم بالضغط عليها ثم انقر على أيقونة “تحميل”.

وبعد تنزيل اللعبة اضغط على أيقونة “ابدأ الآن” وبذلك يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بالتجربة بكل سهولة.

مميزات نسخة GTA 2024 San Andreas الجديدة

النسخة الجديدة من اللعبة سببت جذب الكثير من محبيها لتضمنها عدة مميزات تتمثل في كل ما يلي: