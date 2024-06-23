“سكن صيفي مجاني”.. نزل أكواد سكنات ماين كرافت2024 واستمتع بأقوي المميزات وأحلى المغامرات

لعبة ماين كرافت نالت إعجاب الكثير من الأشخاص فى مختلف الدول، وبها العديد من المغامرات الرائعه المسلية والممتعة التي تجعل لاعبيها يتابعون كل جديد يحدث فى اللعبة، لذا تزايد البحث حول معرفة اكواد سكنات اللعبة والتى تكون مهمه جدا للاعبين فهيا تجعل اللاعب متميز وتمنحه المزيد من اكتشاف الأماكن المختلفه.

أكواد سكنات ماين كرافت 2024

يمكن لمحبين ولاعبين ماين كرافت الاستمتاع باللعبة والحصول على الكثير من المميزات من خلال استخدام أكواد سكنات ماين كرافت والتي تتمثل فيما يلي:

كود الحصول على سكن صيفي مجاني SUMMER2024SKIN.

كود SKIN2024FREE يمنحك سكن مجاني لشخصيتك.

وهذا الكود MINECRAFT2024VIP يوفر سكن خاص لمستخدمي الحسابات المميزة.

للحصول على سكنات خاصة بأعياد الميلاد عليك استخدام هذا الكود HOLIDAYSKIN2024.

وهذا الكود NEWYEAR2024SKIN للحصول على سكن خاص بمناسبة العام الجديد.

الحصول على سكن خاص BIRTHDAY2024 عيد ميلاد ماين كرافت.

ADVENTURE2024 سكن مغامرات خاص.

للحصول على سكن مستوحى من كريبر عليك استخدام هذا الكود CREEPER2024.

تعرف على طريقة استخدام الأكواد

يمكنك استخدام الأكواد السابقة بكل سهولة، وذلك من خلال إتباعك الخطوات التالية:

عليك تشغيل لعبة ماين كرافت ولابد أن تكون من إصدار 2024.

ثم اختر ماتريد الحصول عليه سواء سكن مجاني أو أي سكن تريده من الأكواد السابقة.

ثم اضغط على حرف ال T، وذلك لفتح نافذة الأوامر.

ثم ادخل الكود الخاص بالطلب التي تريد الحصول عليه، ثم اضغط على كلمة “Enter”.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت

للتمتع بالتحديث الجديد للعبة عليك تنزيله على أجهزة الاندرويد من خلال إتباعك الخطوات التالية: