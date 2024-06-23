استعلم الان من الرابط الرسمي.. خطوات عن أسماء نقل النفوس العراق 2024 بالخطوات خطوة خطوة

تعتبر خدمة نقل السجلات الشخصية من الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الداخلية في العراق عبر منصتها الإلكترونية على الإنترنت، وقد أعلنت الوزارة مؤخرا عن قوائم نقل السجلات الشخصية للعام 2024 وتم توفيرها على الموقع الإلكتروني لتسهيل العملية على المواطنين بحيث يمكنهم الاستعلام عن الأسماء دون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية وتجنب الازدحام، سنوضح فيما يلي الخطوات التفصيلية للإطلاع على القوائم وكيفية تنزيلها.

أسماء نقل النفوس العراق 2024

وفقا لتصريحات وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أصبح من الممكن الآن الاطلاع على قوائم نقل النفوس عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، حيث تم مؤخرا إتاحة الدفعة رقم 124 على المنصة لتسهيل وصول المواطنين إلى هذه القوائم بسهولة يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة الداخلية العراقية الإلكتروني.

اضغط على أيقونة الخدمة التي تدعى “استعلام عن خدمة نقل الأفراد 2024”.

أدخل رقم الوجبة التي نرغب بالاستعلام عنها بالإضافة إلى كتابة الاسم الكامل للشخص الذي نريد العثور على معلوماته بدقة ووضوح.

علينا في هذه المرحلة تحديد المواقع التي يمكن فيها تغيير الاسم أو العنوان الشخصي.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

ستتوفر المعلومات المتعلقة بأسماء الوجبات الجديدة في غضون دقائق قليلة.

خطوات التقديم على خدمة نقل النفوس 2024

يمكن الآن لجميع الأشخاص الذين يرغبون في تحديث معلوماتهم الشخصية أو تغيير أسمائهم العائلية القيام بذلك في جميع المحافظات العراقية عبر اتباع الإرشادات التالية: