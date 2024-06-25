“هسه ظهرت كشوف pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات عبر موقع وزارة العمل

هناك بحث مكثف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدا من أهم البرامج التي تقدم الدعم للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود في العراق، حيث يسهم هذا البرنامج في توفير حياة كريمة لهذه الفئة، وقد أعلنت الجهات المسؤولة عن البرنامج أنه من المقرر صرف الدفعة الأخيرة للمستفيدين بعد العيد، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

إذا كنت من الأفراد الذين لديهم الحق في الحصول على الرعاية الاجتماعية، يمكنك الاستعلام عن قائمة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والبحث عن اسمك ضمن الأسماء المدرجة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة العمل، أو منصة “مظلتي.

ثم اختيار خيار خدمات الرعاية الاجتماعية.

انقر على خيار “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

ثم تحديد رقم الوجبة والدفعة التي ترغب في الحصول عليها.

ستكون هناك قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF يجب عليك النقر عليها.

ثم البحث عن اسمك فيها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

توجد مجموعة متنوعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي كما يلي: