مميزات جديدة في واتساب جولد هتنبهر منها.. كيفية تحميل WhatsApp Gold على الجوال

يعتبر تطبيق واتس آب جولد من التطبيقات الشهيرة عالميا والذي يستخدمه العديد من الأشخاص حاليا، حيث يتضمن التطبيق ميزة جديدة جعلته من البرامج الأساسية في كل هاتف ذكي لمعرفة كيفية تحميل واتس اب جولد على الجوال تابعونا، من خلال موقع البديل للتعرف على جميع التفاصيل و المميزات الخاصة بالبرنامج.

مميزات واتساب جولد

عند استخدام هذا التطبيق يمكنك الاستفادة من العديد من الميزات التي تكون متاحة بمجرد تحميله على هاتفك الذكي وهي:

إخفاء حالة “متصل الآن”: يعد من الميزات التي تضفي متعة على استخدام واتساب جولد هو إمكانية إخفاء حالة “متصل الآن” وإخفاء وقت آخر ظهور لك.

إخفاء عرض الحالة: يمكن كذلك تفعيل خاصية إخفاء عرض الحالة.

إخفاء “يكتب الآن”: مع واتساب جولد يمكنك إخفاء حالة الكتابة عن أصدقائك.

إخفاء علامة الصح الزرقاء: عند تمكين هذه الخاصية لن يعلم مرسل الرسالة أنك استلمت الرسالة وقرأتها.

يمكنك عبر واتساب جولد تحميل حالات الواتساب: سواء كانت صورا أو فيديوهات يمكن مشاهدة وتحميل ما يعجبك منها.

من خلال واتساب جولد يمكنك إخفاء إشعار التسجيل وسماع الرسائل الصوتية بدون علم المستلم.

هناك ميزة خاصة بتطبيق واتساب جولد تميزه عن واتساب العادي وهي أنه يتيح لك إمكانية تشغيل عدة أرقام في نفس الوقت.

يمكنك الاستفادة والتمتع بعدة خطوط جميلة حيث تختار من بين 16 خطأ في اللغة العربية والإنجليزية.

يعتبر الآن واتساب جودل بعد التحديث مقاوما للحظر بشكل نهائي.

يعد برنامج واتساب جولد آمنا ولم تسجل أي قضايا ضده أو تسبب أي أضرار لمستخدميه.

لا يتطلب واتساب جولد استخدام البريد الإلكتروني عند التسجيل.

توجد ميزة جديدة تتمثل في القدرة على الاقتباس عند الرد.

يساهم واتساب جولد في استعادة الرسائل المحذوفة من جانب المرسل مما يمكنك من رؤيتها والرد عليها أيضا.

إضافة خاصية القفل مع التحديد.

كيف يمكن تحميل واتساب جولد

لتنزيل تطبيق واتساب جولد على هاتفك والتمتع بكل الميزات الجديدة يمكنك الحصول عليه كملفات APK من موقع ميديا فاير أو تحميله من التطبيق تليجرام، كما يمكن تحميل تطبيق واتساب جولد الجديد 2024 أيضا عبر جوجل بلاي “من هنا” أو أبل ستور.