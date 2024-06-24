وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قام العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن رواتب المتقاعدين وقد أعلنت وزارة المالية العراقية عن الزيادة الجديدة بهدف تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، تبدأ هذه الزيادة من 100 ألف دينار عراقي وتصل إلى 200 ألف دينار عراقي مما يجعل الحد الأدنى للرواتب 700 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية في العراق عن زيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة تصل إلى 5% بحيث يصل الحد الأقصى للزيادة إلى 200 ألف دينار عراقي، وذلك بحسب الرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون وتأتي الزيادة كما يلي:

يحصل الموظف المتقاعد الذي يحمل الدرجة الوظيفية العاشرة على راتب قدره 650 ألف دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة.

يحصل الموظف المرتبة التاسعة على راتب قدره 727 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

بالنسبة لموظف الدرجة الثامنة فإن راتبه يصل إلى 819 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

ويحصل المتقاعد صاحب الدرجة الوظيفية الأولى على راتب مقداره مليون ومائة ألف دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية سلسلة الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستفسار عن رواتب المتقاعدين وهذه الخطوات كالتالي: