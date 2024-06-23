رابط epedu.gov نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول 2024 العراق

يستمر طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في ترقب الإعلان عن نتائج اختبارات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 وصرحت وزارة التربية العراقية بأنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال عملية تصحيح ومراجعة الامتحانات بمجرد الانتهاء من هذه العمليات سيتم نشر النتائج فوراً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وأيضاً عبر موقع نتائجنا.

طلاب الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم يعيشون حالة من الترقب والتوتر بانتظار ظهور النتائج التي تمثل خطوة حاسمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية عملية تصحيح ومراجعة الامتحانات تجري على قدم وساق لضمان الدقة والشفافية في تقييم أداء الطلاب.

نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول 2024 العراق

وزارة التربية العراقية تولي اهتماما كبيرا لتوفير وسائل مريحة وسهلة للطلاب وأولياء الأمور للوصول إلى نتائج الامتحانات لذا سيتم إتاحتها إلكترونيا فور الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة توفر البوابة الإلكترونية للوزارة وموقع نتائجنا منصة موثوقة للحصول على النتائج بسرعة وسهولة مما يسهل على الطلاب معرفة نتائجهم بمجرد الإعلان عنها.

خلال الفترة الحالية تواصل الوزارة العمل على مراجعة الأوراق الامتحانية بدقة عالية لضمان حصول كل طالب على الدرجات المستحقة التي تعكس مجهوده الحقيقي في الامتحانات يأتي هذا الاهتمام كجزء من التزام الوزارة بتحقيق العدالة والشفافية في عملية التقييم.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم

للحصول على النتائج عبر البوابة الإلكترونية للوزارة يجب على الطالب أو ولي الأمر اتباع الخطوات التالية: