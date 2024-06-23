من هنا احصل عليه.. جميع ترددات قنوات TRT 2024 على كافة الأقمار الصناعية

يبحث العديد من الأشخاص في كافة أنحاء العالم على ترددات قنوات TRT 2024 على كافة الأقمار الصناعية، فهي من القنوات الإعلامية التركية العريقة حيث أنها تأسست في عام 1964 وأصبحت أفضل هيئة عرض في تركيا، ومع مرور العديد من السنوات ضمت هذه الشبكة الكثير من القنوات المختلفة لتناسب كافة أذواق المشاهدين، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.
ترددات قنوات TRT 2024 على كافة الأقمار الصناعية
وفي هذا المقطع سوف نوضح لكم ترددات قنوات TRT 2024 على كافة الأقمار الصناعية، لكي يقوموا بمتابعة البرامج المفضلة لديهم أو أخبار أو مسلسلات أو برامج ثقافية أو رياضة، حيث تعتبر هذه القناة وجهة مثالية فهي تقوم بتقديم العديد من البرامج سواء الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية والأفلام والمسلسلات المختلفة والترددات هي:
قناة ART1
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- التردد: 11042.
- معدل الترميز: 27500.
قناة ART2
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- التردد: 10872.
- معدل الترميز: 27500.
قناة ART3
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- التردد: 11257.
- معدل الترميز: 27500.
قناة ART Avas
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- التردد: 11748.
- معدل الترميز: 27500.
حقوق بث قناة ART
قناة ART لديها القدرة على عرض الكثير من البطولات الرياضية العالمية الهامة، وهي:
- كأس إيطاليا.
- كأس العالم 2026.
- كأس أوروبا لكرة السلة.
- كأس أمم أوروبا.
- دورة الألعاب البارالمبية.
- دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
- بطولة ويمبلدون للتنس.
- دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
- الدوري التركي لكرة الطائرة للسيدات.
- الدوري التركي لكرة الطائرة للرجال.
- الدوري التركي الدرجة الأولى.